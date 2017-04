Flere voldsepisoder mot politiet

Østfold-politiet har hatt flere episoder der de er utsatt for vold og trusler i løpet av natten. Litt over klokken 1 ble en mann i 20-årene anmeldt for trusler og forulemping av en polititjenestemann i Moss. Litt over klokken halv tre ble en mann i 30-årene pågrepet og anmeldt for vold og trusler mot en politimann, og en halvtime senere ble en mann i 20årene bortvist fra Halden sentrum etter å ha forulempet en polititjenestemann, skriver politiet på Twitter.