Flere politianmeldt etter Husbanken-avsløring 

– Vi har anmeldt to saker til politiet, og vi har flere saker til vurdering, sier lånedirektør Rune Robertsen i Husbanken.

NRK fortalte i helgen historien om at Husbanken i flere år har vært i konflikt med det lille eiendomsselskapet Clyron. På to år søkte de om til sammen mer enn 90 millioner kroner fra Husbanken for å kjøpe hus de skulle leie ut til vanskeligstilte.

En del av pengene var rene tilskudd, resten ble gitt som gunstige lån.

Se mer om modellen nederst i saken.

For tre år siden stoppet imidlertid Husbanken utbetalingene, og senere sa de opp alle lånene.

Clyron valgte da å gå til søksmål mot Husbanken. Banken på sin side mente de var utsatt for lånebedrageri og anmeldte Clyron til politiet.

Fikk 90 mill.

Etter at saken med Clyron ble oppdaget, startet Husbanken jakten på flere som kan ha operert på liknende måter. For ett år siden anmeldte de selskapet Bopartner AS til politiet, og de har sagt opp alle firmaets lån.

– I denne saken er er det utbetalt lån og tilskudd for i underkant av 90 millioner kroner, sier Robertsen.

Konflikten mellom Husbanken og Bopartner AS er tidligere omtalt i Moss Avis. Selskapet har jobbet med å skaffe boliger til vanskeligstilte, primært i Østfold og Akershus, men Husbanken mener de har oppgitt for høye priser på husene de har søkt om penger til.

Så langt er tre personer siktet av politiet i saken.

Bopartner AS har fått nye eiere og skiftet navn. NRK har vært i kontakt med mannen som tidligere var styreleder og daglig leder. Han ønsker ikke å uttale seg i saken nå.

– Samfunnets fellespenger

Husbanken er imidlertid ikke ferdige med sin gjennomgang av kundene de har gitt penger til. Robertsen utelukker ikke at det kan bli enda flere politianmeldelser, men han ønsker ikke å gå inn i detaljene i denne gjennomgangen.

– Vi har veldig lite lyst til å ødelegge for en potensiell politietterforskning. Men de sakene vi eventuelt finner blir anmeldt til politiet, sier han.

For dem er det viktig å anmelde sakene de kommer over.

– Vi forvalter samfunnets fellespenger som skal gå til gode formål. Når vi mener vi er utsatt for lånebedrageri, så er det viktig at vi anmelder til politiet. Så får det være opp til politiet om det skal etterforskes videre, sier Robertsen.

Ikke ferdig etterforsket

Politiet har gjennomført enkelte avhør og innhentet dokumentasjon. Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen ved Økonomi og spesiallovgivning ved FEE i Oslo-politiet bekrefter at de har jobbet med saken en stund, men det gjenstår mer etterforskning.

– I slike saker tar det lang tid å lese seg opp for etterforskere og jurister, det tar tid å innhente informasjon og gjøre vitneavhør. I tillegg er det stor saksmengde for øvrig, derfor tar disse sakene dessverre tid, sier Knudsen.

– Husbanken har innrømmet dårlig kontroll, hvilken betydning kan det ha for om det blir tiltale?

– Vi må gjøre en objektiv, samlet, vurdering av alle bevis vi har hentet inn. Dårlig kontroll vil i seg selv ikke være nok til at noen skal slippe straffansvar, sier Knutsen.

Clyron: – En avsporing

Etter at Husbanken og Clyron saksøkte hverandre, har de møttes i tingretten. Der ble Clyron dømt til å betale Husbanken over seks millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket og saken skal behandles på nytt senere i år.

Advokat Morten Furuholmen, som jobber for Clyron, skriver at de saksøkte Husbanken fordi de mener Clyron er behandlet på en rettsstridig måte.

– At Husbanken svarer med å anmelde Clyron for bedrageri, får stå for Husbankens regning. Slik vi ser det er det en avsporing for å unngå eksponering av Husbankens forvaltningsskjønn.

Slik fungerte Husbanken-modellen da Clyron søkte om penger