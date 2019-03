Fikk forbrenningsskader etter dusjing – ble sendt hjem fra legevakten

Ifølge Fredrikstad kommune ble mannen i 20-årene påført andre- og tredjegradsforbrenninger i underlivet i forbindelse med stell ved avlastningshjemmet.

Han ble fraktet til legevakt, men skal da ha blitt sendt hjem igjen med beskjed om å kontakte sykehus dagen etter, skriver Fredriksstad Blad.

– En helsefagarbeider eller vernepleier kan ikke alltid se hvilken grad av forbrenning det er snakk om. Han ble tatt med til nærmeste legevakt for å undersøke det, sier kommunaldirektør Wenche Halvorsen ved helse og velferd i Fredrikstad kommune til NRK.

Mannen er fremdeles innlagt på sykehus for behandling av skadene. Halvorsen sier til Fredriksstad Blad at kommunelegen skal undersøke hvorfor han ikke ble sendt rett til sykehus.

– Den ansatte har det tungt

Pleieren som var involvert i hendelsen har sittet i samtaler med de nærmeste lederne sine for å gå gjennom hva som skjedde.

– Hun har hatt behov for tett dialog med sine nærmeste ledere og har fått god oppfølging i dag. Hun har vært veldig trist og har tatt denne situasjonen tungt, sier Halvorsen.

Ifølge kommunaldirektøren er vedkommende en erfaren helsefagarbeider i 100 prosents stilling.

Også mannens pårørende har fått oppfølging. Halvorsen forteller at de er dypt berørt av hendelsen.

– Når de har plassert sin kjæreste i en avlastningsenhet, så er det klart at det er tungt for dem at en som skulle ha vært i trygge hender ikke var det i denne situasjonen.

Kommunen har sperret av rommet der uhellet skjedde og gjennomført tekniske undersøkelser av dusjen. Svarene på undersøkelsene er foreløpig ikke klare.

Tredje tilfelle på kort tid

Leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Østfold, Lars Rune Halvorsen, sier at episoden er svært uheldig for alle involverte.

– Dette er det tredje tilfellet på kort tid. Det er mangel på opplæring og manglende kvalitetsrutiner som gjør at det skjer for mange ulykker. Det er rett og slett mulig å stille spørsmål ved om kommunen klarer å drifte tjenestene til utviklingshemmede forsvarlig, sier han.

Lars Rune Halvorsen er leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Østfold. Foto: Petter Larsson/NRK

For noen uker siden døde en mann i 50-årene etter å ha blitt badet i glovarmt vann i en omsorgsbolig ved Færder kommune i Vestfold. Noen dager senere ble en kvinne i 70-årene skadd etter dusjing på et helse- og velferdssenter i Trondheim.

Wenche Halvorsen i Fredrikstad kommune sier at de nå gjennomgår sine rutiner for stell.

– Når man er i en situasjon med vann, så skal man sjekke temperaturen. Vedkommende pleier forteller at det ble gjort i denne situasjonen. Vi vil nå se på våre egne prosedyrer og rutiner for å komme til bunns i hva det er som har sviktet.

Ble pasienten forlatt?

– Nei, han kan ikke forlates, sier Halvorsen.

Helseminister Bent Høie kunne ikke stille til intervju med NRK i dag, men sier til VG at dette er en veldig alvorlig sak.

– Disse sakene ryster meg. Det er veldig alvorlig, og viser at ganske grunnleggende retningslinjer er blitt brutt eller ikke fulgt opp, sier Høie til avisa.