Felleskjøpet Agri sier nei til 3,2%

Søndag sendte Negotia-klubben i Felleskjøpet Agri et løsningsforslag for å få slutt på streiken. Negotia ønsket et lønnskrav på 3,2 prosent. I en pressemelding skriver Negotia, at de er svært skuffet over den kontante avvisningen fra Felleskjøpet.