Familien får ikke komme til Norge – må betale 98.750 til Staten

Dermed får ikke familien til 18 år gamle Aghdas Mousavi komme tilbake til Norge, etter at de ble tvangsutsendt fra Fredrikstad til Afghanistan i august.

Familien har tidligere fått avslag på sine asylsøknader fordi Utlendingsnemnda (UNE) mente Aghdas ble sendt til Norge i forveien som et såkalt ankerbarn.

Ankerbarn Ekspandér faktaboks Ankerbarn er en benevnelse på barn som søker oppholdstillatelse i et land uten å komme sammen med foreldre eller andre verger. Når de så får oppholdstillatelse, blir de en forankring som foreldre kan bruke til å søke familiegjenforening.

Ofte kommer de til Norge som enslige mindreårige asylsøkere og oppnår opphold fordi de ikke kan returneres av hensyn til de særlige reglene som gjelder for barn.

Begrepet har blitt brukt siden tidlig på 1980-tallet og er kjent i forbindelse med båtflyktninger fra Vietnam. (Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia)

Mousavi-familien valgte å ta UNE til retten og denne uken kom det dom i saken. Der gir retten sin støtte i at Aghdas ble sendt til Norge i et bevisst forsøk på å skaffe resten av familien opphold gjennom familiegjenforening.

«Bevisene i saken taler i ulike retninger. Retten har allikevel, etter en samlet vurdering, funnet det mest sannsynlig at Aghdas ble sendt hit bevisst før familien for å gjøre det enklere for dem å få opphold her», står det i dommen.

– Retten har lagt til grunn at hun er ankerbarn. Deretter har de vurdert om Utlendingsnemndas saksbehandling er gjort riktig eller ikke, og har også der konkludert med at saksbehandlingen er forsvarlig, sier familiens advokat Sigrid Broch til NRK.

Familien Mousavi er også dømt til å betale 98.750 kroner i sakskostnader til Staten.

Hun forteller videre i at hun er uenig i begge avgjørelsene. Hun vil nå diskutere med familien om de ønsker å akseptere dommen eller anke.

Advokat Sigrid Broch representerte familien Mousavi i Oslo tingrett. Foto: Nicolai Delebekk/NRK

Mente UNE brukte feil fakta

Aghdas Mousavi kom til Norge i starten av 2010, mens resten av familien kom til landet i 2011, nesten to år etter.

Datteren endte til slutt med å få opphold i Norge, mens mor, far og de to sønnene Javid (17) og Masoud (7) fikk avslag og ble hentet for utsending natt til 12. august 2016 – bare timer før Masoud skulle vekkes med kake for å feire sin bursdag.

Familien er nå i Kabul, og stevnet Utlendingsnemnda (UNE) for retten i et forsøk på å få gjort om vedtaket. Advokat Sigrid Broch mener datteren Aghdas kom til Norge tidligere fordi det ikke var plass til alle på samme båt fra Tyrkia og at de derfor ble adskilt.

Nå har altså tingretten slått fast at UNE ikke har gjort noen feil i saksbehandlingen.

Hovedrolle i Facebook-storm

Saken fikk stor oppmerksomhet på Facebook, etter at storavisen New York Times skrev om unggutten og familien hans, og fastslo at Norge har blitt den mest målbevisste nasjonen av alle europeiske land til å utvise afghanske asylsøkere.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) likte artikkelen og delte 14. november en Facebook-post, der hun skriver:

«Trøkket på tvangsretur og kursendringen i norsk asylpolitikk under Frp og denne regjeringen blir lagt merke til. Det er bra!»

Saken ytterligere da skuespiller og Arbeiderparti-politiker Kristoffer Joner, i samarbeid med NOAS og reklamebyrået Anorak, reagerte på innlegget og kritiserte Listhaug på Facebook.