Bør utsette vannverksak

Kommunestyret i Aremark bør utsette behandlingen av vannverksaken. Det mener Per Ivar Thomasrud, som er talsmann for innbyggerne som fikk mindre enn en uke på å betale en tilknytningsavgift på 18 750 kroner. Om lag 90 aremarkinger hevder, via advokat, at kravet er foreldet.