– På en god dag kan en relativt dårlig elev få bestått førerprøve

– Vi ser mangler ved lærerens undervisning. I avsluttende opplæring, som vi hadde tilsyn med nå, skal det være fokus på at eleven lærer å se risikosituasjoner når de er i ferd med å oppstå, og læreren skal jobbe med eleven for å få dem til å identifisere akkurat det, sier Rune Granum i Statens vegvesen.

Han har ledet faggruppen som har hatt tilsyn med trafikkskoler i Østfold og Follo. 57 prosent av 40 skoler som ble kontrollert hadde avvik i undervisningen.

Også region Sør har gjennomført kontroller av trafikkskoler. Det har ført til reaksjoner mot over halvparten av de kontrollerte skolene.

Det samme gjelder i region Nord, der omtrent femti prosent av skolene hadde avvik.

Region Vest har ingen statistikk å vise til, men forteller at de også har oppdaget avvik hos flere skoler. De har planer om et områdetilsyn i løpet av året

Det har ikke lykkes NRK å få tall fra Statens vegvesen region Midt.

Fire fikk opplæringen underkjent

I region Sør har de så langt i år gjennomført 66 tilsyn. Det endte med 35 reaksjoner.

Torgeir Røynlid i Statens vegvesen region Sør forteller at det har underkjent deler av opplæringen for syv elever så langt i år. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Torgeir Røynlid, som er rådgiver i tilsynsseksjonen i Sør, forteller at de i løpet av en måned underkjente opplæringen for fire elever, som dermed måtte ta kurset på nytt.

– Dette er avvik av groveste sort. Trafikkskolene får da en todelt reaksjon, der trafikklæreren får en advarsel, som man kan sammenligne med gult kort i fotballverden. I tillegg må faglig leder følge opp med opplæring av læreren.

I region Nord har de gjennomført 39 kontroller så langt i år. Der har omtrent 50 prosent av skolene hatt avvik.

– Dette gjelder alt fra at det ikke er riktig måloppnåelse for den obligatoriske opplæringen, til mindre avvik som tidsavvik, forteller Einar Johnsen som er fungerende seksjonssjef for kontrollavdelingen.

– Kan på en god dag bestå førerprøven

Et av de store problemene på skolene i Øst var at elever som var i den avsluttende opplæringen langt fra var klare for å kjøre på veien alene.

Kontrollene ble gjennomført ved at vegvesenets kontrollører satt på under kjøretimer.

Rune Granum i Statens vegvesen forteller at noen elever langt fra er gode nok til å kjøre opp, på tross av at kjørelærer forbereder de til oppkjøring. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Vi har blant annet sett at elever er dårlige til å kjøre bil teknisk, altså at all energien går til å gire, bremse og styre bilen. Dermed er det ikke kapasitet igjen til å snakke om risikosituasjoner, fordi eleven trenger all konsentrasjonen sin bare på å flytte bilen, sier Granum.

Det er opp til trafikkskolenes faglige leder å sørge for at undervisningen er god nok. Vegvesenet har ikke fratatt noen av trafikkskolene muligheten til å undervise, men vil følge opp at feilene som er oppdaget blir rettet.

– På en god dag kan en relativt dårlig elev få bestått førerprøve, for førerprøven er et sett av tilfeldigheter. Er det ingen utfordringer så kan altså en dårlig elev få førerkort og slippe ut og ikke være god nok.

– Urovekkende

Per Ove Sercan Husevik, styreleder i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, synes tallene fra Statens vegvesen er urovekkende.

Per Ove Sercan Husevik mener skylden ikke kan legges på eldre kjøreskolelærere. Foto: Privat

– Vi liker jo ikke at de finner avvik i det hele tatt. Det er viktig at eleven er på det opplæringsnivået de skal være, og at de har fått god nok opplæring til å komme inn i trinnet de skal inn i.

Granum i region Øst tror blant annet at eldre kjørelærere sliter med å omstille seg til ny pedagogikk innenfor kjøreopplæringen. Det er ikke Husevik enig i.

– Jeg kjenner mange som har jobbet lenge og som er opptatt av yrket og faget. Det finnes også mange unge som ikke yter det de skal, sier han.