Ektepar ranet med øks og balltre på soverommet

Saken oppdateres.

Natt til mandag fikk politiet melding om at to gjerningsmenn skal ha tatt seg inn i en bolig i Rygge i Østfold, skriver politiet på Twitter.

– De ble ranet mens de lå og sov, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt.

Svært hardt kvestet

Ekteparet i 60-årene i boligen skal ha bli slått med øks og balltre, og gjerningspersonene skal ha tatt med seg et større beløp penger, smykker, våpen og ekteparets bil. De forlot stedet kort tid etterpå. Våpenet de fikk med seg var en pistol.

Ekteparet blir nå ivaretatt av helsepersonell.

– Det er for tidlig å si noe om omfanget av skadene. Mannen er på sykehus. Han er ikke kritisk skadd, men er svært hardt kvestet. Kvinnen er også blitt utsatt for vold, men er stabil og ikke innlagt på sykehus, sier Skarpeid.

Ønsker tips om stjålet bil

Politiet sikrer nå spor og gjennomfører avhør. De er interessert i tips fra vitner som har sett noe i området Larkollen – Rygge.

– Vi har fått observerasjoner at at den stjålne bilen har forlatt landet via Svinesund i løpet av 15-20 minutter etter hendelsen. Vi ønsker tips fra publikum hvis noen har sett en sølvfarget Mercedes ML, sier Skarpeid.

– Er det håp i å finne gjerningsmennene selv om de har forlatt landet?

– Ja, det er det. Men det vil bli en krevende og komplisert etterforskning, sier Skarpeid.