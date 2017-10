Engasjement rundt kommunenavn

Det har kommet inn 55 forslag til nytt navn på den nye kommunen som Aurskog-Høland og Rømskog skal slå seg sammen til. 40 av navnene har navn som Skogen, Østskog eller noe annet med skog. Fellesnemnda for kommunesammenslåing av de to kommunene er delt på midten om kommunen skal hete Aurskog-Høland, eller om den skal ha et nytt navn. Formannskapene i begge kommuner behandler navnesaken den 23. oktober.