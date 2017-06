I det konstruerte jernbanelandskapet til Gamlebyen Modelljernbanesenter hadde flere mennesker samlet seg for å se tremodellen Big Boy, som ble donert til toglokalet av 89 år gamle Inger Pettersen.

Dype detaljer er gravert inn i treverket som er skåret ut av én trestamme. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Ved siden av verket står leder Arne Børresen med rak rygg:

– Big Boy er Amerikas verdenskjente «gant tog». Det er the greatest, og det alle i modelljernbaneverden snakker om. At vi får det donert er bare helt fantastisk, sier han.

Big Boy-lokomotivene Ekspandér faktaboks Big Boy er det populære navnet på lokomotivene fra American Locomotive Company

Det amerikanske selskapet produserte kull - og damplokomotiv på 40-tallet

Selve navnet hevdes å ha oppstått da en arbeider skrev «Big Boy» med kritt på en av motorne. Det har festet seg ved togene siden

Det ble produsert 25 Big Boy-lokomotiver Kilde: Wikipedia

Ikke et leketøy

Historien bak hvordan Big Boy havnet i Gamlebyen, er det Inger Pettersen som kan best. Det er nemlig hun som har donert mahogni-eksemplaret, som tilhørte henne og den avdøde ektefellen Rolf.

– Rolf og jeg bodde en stund i Tuscon i Arizona. En dag traff han en pensjonert jernbaneentusiast som viste ham samlingen sin. Der falt han helt for Big Boy og et annet tog, så han forhandlet seg frem til å få kjøpe dem. Så kom han hjem og sa: «Jeg har kjøpt to lokomotiver!»

Toget ble også med i flytteeskene tilbake til Norge. Da mannen gikk bort for halvannet år siden, var Pettersen usikker på hva hun burde gjøre med det.

– Jeg begynte å bli redd for hva som ville skje med det. Det er jo ikke noe leketøy! Så jeg fikk hjelp av to karer som tente på ideen med å gi det et bedre hjem, og de hjalp meg å forhandle med museet her.

TAKKNEMLIG: Børresen spilte den amerikanske nasjonalsangen som takk for Big Boy, noe som ga Pettersen tårer i øynene. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Skal frakte turister

Børresen er meget takknemlig for lokomotivmodellen. Foto: Tiril Solvang / NRK

Modelljernbanesenteret har flere togmodeller, men nå skal et nytt medlem befinne seg i toglandskapet. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Landene Sveits, Østerrike, Tyskland og Belgia er, ifølge Børresen, kjent for å ha et stort jernbaneengasjement. Nå tror han Big Boy vil være med på å tiltrekke seg flere turister.

– Nå ser vi at pendelen svinger. Å få amerikanske elementer hit er storslagent – dette har vi ikke mye av fra før. Dette er jo et profesjonelt verk, ikke noe som er laget i en tilfeldig kjeller.

Lokomotivet er skåret ut av samme trestamme, noe som gir verket en jevn struktur. Pettersen er selv glad for at skatten hennes nå er havnet på lokalet:

– Jeg tror ikke det kunne havnet et bedre sted. Jeg har hatt så mye glede av det hjemme, så nå håper jeg folk får det samme her. Jeg håper mannen min ser ned på oss nå og sier: «Ja, dette var bra».