Dømt for trusler mot redaktør

Det var etter at Filter Nyheter i en artikkel fra mai 2017 omtalte Lorentzen som en sentral skikkelse i det internasjonale nazimiljøet at han sendte følgende tekstmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit:

«Ring meg nu, ditt SVIN! PeST SVIN! Hils din familie... ACHTUNG! RING NÅ!!! RASEKRIG!»

«Fristen for å ringe meg er nu 23 min. Sitter 5 mim. fra et av dine familiemedlemmer!»

Meldingene ble sent på kvelden 17. juni for to år siden. I retten erkjente Lorentzen straffskyld og startet med å beklage det han hadde sagt om familien til Klungtveit.

– Jeg angrer dypt, det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er helt galskap det jeg har gjort, jeg beklager det virkelig, sa han.

Lorentzen er nå dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for truslene.

– Jeg har ikke fått diskutert innholdet i dommen med ham og er usikker på hvordan han stiller seg til den. Forholdene var erkjent og resultatet var forventet og derfor ikke overraskende for ham, sier hans forsvarer Rasmus D. Woxholt til NRK.

– Tydelig beskjed fra retten

Tingretten legger til grunn at hensikten med truslene var å skremme redaktøren fra å omtale tiltalte og Den Nordiske Motstandsbevegelse, og vektlegger blant annet at ordene som ble brukt i meldingene gir assosiasjoner til nazismen.

«Bruken av tyske ord med nazistisk innhold forsterket etter rettens mening alvoret i truslene. Tiltalte fremsto som representant for et miljø som var kjent for bruk av vold», står det.

– Hvis du truer journalister i Norge, så blir du pågrepet, ransaket og havner i fengsel. Det er den tydelige beskjeden fra retten. Det er veldig bra at det kunngjøres for de ekstreme og voldelige miljøene som har nyhetsredaksjoner som en del av sitt fiendebilde, sier Klungtveit til NRK.

Redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter sier at Moss tingrett gir tydelig beskjed om at trusler mot journalister skal straffes med fengsel. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Fikk strafferabatt

Lorentzen fikk strafferabatt på 30 dager fordi han tilsto truslene, og på grunn av lang liggetid hos politiet.

Det tok nærmere to år fra han var inne til avhør hos politiet til det ble avsagt dom i saken.

I tillegg har både politiet og domstolen hatt vansker med å oppnå kontakt med tiltalte, og saken har vært utsatt fire ganger i tingretten.

– Det er verdt å merke seg at dommen slår fast at utgangspunktet er 60 dagers ubetinget fengsel for å true journalister. Selv om slike saker er alvorlige, så er de også motiverende journalistisk. Det gjør ikke at man legger noe mindre innsats i undersøkelsen av de miljøene den dømte her tilhører, sier Klungtveit.