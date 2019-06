I slutten av mai fikk Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) nei til å delta på den politiske sommerfestivalen Arendalsuka. Årsaken var et voldsrettet budskap.

I dag var landsstyremedlem Morten Lorentzen i Moss tingrett, tiltalt for å ha truet redaktøren i nettavisen Filter Nyheter og hans familie.

I retten erkjente Lorentzen å ha sendt følgende tekstmeldinger til redaktør Harald S. Klungtveit:

«Ring meg nu, ditt SVIN! PeST SVIN! Hils din familie... ACHTUNG! RING NÅ!!! RASEKRIG!»

«Fristen for å ringe meg er nu 23 min. Sitter 5 mim. fra et av dine familiemedlemmer!»

I tillegg ble det i retten også spilt av flere talebeskjeder med lignende innhold.

– Dummeste jeg har gjort

Bakgrunnen er at Filter Nyheter hadde publisert en artikkel fra mai 2017 der Lorentzen ble omtalt som en sentral skikkelse i det internasjonale nazimiljøet . Nettavisen hadde blant annet tatt bilder av at han deltok på en marsj med Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun i Sverige noen dager tidligere.

I retten erkjente Lorentzen straffskyld og startet med å beklage det han hadde sagt om familien til Klungtveit.

– Jeg angrer dypt, det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er helt galskap det jeg har gjort, jeg beklager det virkelig.

Han la til at han hadde vært full og at han var klar for å ta sin straff. Når det var sagt, mente han at artikkelen til Filter Nyheter var et «makkverk» som var fullt av «løgn og tull», og at det hadde gitt ham store helseproblemer i etterkant. Han nektet også for at han var nazist.

Redaktør Harald S. Klungtveit fra Filter Nyheter opplevde at familien ble truet på grunn av journalistisk arbeid. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Hindret journalistikk

Filter Nyheter-redaktør Harald S. Klungtveit sier til NRK at han opplevde meldingene som ubehagelige, og at han er usikker på hvor oppriktig beklagelsen som kom i retten var. Men han er mest opptatt av at truslene var et forsøk på å stoppe journalistisk arbeid.

– Tiltalte ville skremme oss fra å dekke de høyreekstreme miljøene han er en del av. Det er veldig alvorlig og må reageres sterkt på, sier Klungtveit.

Aktor Jeanette Svendsen la ned en påstand om 30 dagers ubetinget fengsel. Forsvarer Rasmus D. Woxholt ville ha 45 dagers fengsel som ble satt som betinget.

Dommen faller om en uke.