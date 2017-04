Dette er vanlig London-politi på trening

En times kjøring øst for London ligger et kunstig bymiljø - med gater, hus og en t-banestasjon.

Her får helt vanlige politifolk fra London årlig trening i å møte opptøyer og voldelige demonstranter.

– Hit kommer alle politifolk i London to dager i året for å bli vant til å takle demonstrasjoner og bli trygge i tøffe situasjoner, sier instruktør Neil Pollock.

Instruktør i London-politiet Neil Pollock følger med på politimannskap som får opplæring i den kunstige byen ved Gravesend øst for London. Foto: Birger Kjølberg / NRK

På sidelinjen står observatører fra Østfold fylke, og prosjektet Rygge Beredskapssenter. Justisdepartementet og Stortinget har bevilget to millioner kroner til å utrede muligheten for et lignende anlegg på Rygge flystasjon.

– Rygge står der klar, det er nesten bare å flytte inn og så kan man bygge på etterhvert, sier prosjektleder Svein Holtan.

For alle nødetatene

Mens politiet i London for det meste trener alene, ønsker Rygge-prosjektet å samle alle nødetatene; brann, redning, ambulansepersonell, til felles trening.

Prosjektleder for Rygge Beredskapssenter, Svein Holtan, foreslår å opprette et øvingsanlegg for alle nødetatene på Rygge flystasjon. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Det vi ønsker er et øvingssenter der alle beredskapsaktørene er med. Det skal være for det brede lag fra blålysetatene, sier Holtan.

De har reist til Londonpolitiet for å se hvordan det organiseres her.

Matthew Streeter er politimann stasjonert i utkanten av London, og en av de 30 000 polititjenstemennene som hvert år er to dager på treningssenteret. Han er relativt ofte i møte med demonstranter, som noen ganger konfronterer politiet.

– Kan bli bombardert

Matthew Streeter jobber som politimann i utkanten av London, men blir av og til innkalt til tjeneste i det sentrale London når det er behov for støtte. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Streeter forteller at de må være forberedt på at ting utvilker seg negativt.

– Som regel er folk hyggelige. Men ikke alltid. Vår strategi er framfor alt dialog. Så kan det være folk som er ute etter å lage bråk, og benytter anledningen. Da kan vi få kastet barrikader etter oss og alle mulige andre ting, bare fordi vi er politi, sier Matthew Streeter.

Ønsker større øvingsanlegg

Her i Norge trener Øst Politidistrikt i dag på flere mindre steder, ett av dem er på Rygge flystasjon. Inne i en hangar tilhørende Forsvaret er det satt opp vegger som skal gi følelsen av å være inne i en leilighet.

Politiet i London møter regelmessig store folkemengder der det er potensial for konflikt. De er forberedt på å takle motstand. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Seksjonsleder for felles operativ enhet, Jan Erik Haugland, sier Politiet ønsker seg noe bedre.

– Vi har veldig gode instruktører, men ikke gode treningsfasiliteter. De er jevnt over dårlige, og stort sett bygg og anlegg som ikke blir vedlikehold. En bedre og mer robust ordning hadde vært å foretrekke, og det har også Politidirektoratet konkludert med, sier Haugland.

Han peker samtidig på at det ikke er et så anspent forhold mellom politi og publikum her som i mange andre land har, men at det likevel er stort behov for bedre treningsmuligheter enn i dag.