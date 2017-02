Bruker mest antibiotika

Sykehuset Østfold bruker mest antibiotika av norske sykehus. Det viser statistikk fra overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens. Smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold Jon Birger Haug sier til nationen.no at det er mye røyking, kols og overvekt i Østfold, som kan være medvirkende årsak. Han legger til at antibiotikabruken også kan ha med legene å gjøre.