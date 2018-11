Bonde dømt til fengsel for vanskjøtsel av kuer

Ti år etter at Mattilsynet skrev sin første tilsynsrapport fra gården i Fredrikstad, har tingretten dømt en 57 år gammel mann til fengsel i åtte måneder for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

Han har også fått forbud mot å eie produksjonsdyr de neste ti årene.

Dommen er strengere enn aktors påstand om ubetinget fengsel i fem måneder og tap av retten til å eie husdyr i fem år.

– Vi er ikke enige i straffeutmålingen og vi kommer til å anke. Dette er en sak han erkjente straffskyld i, men vi mener at det er en for streng dom, sier bondens forsvarer Lars Dahlback til NRK.

Mannen har lang erfaring som bonde og har landbruksutdannelse. I dommen står det at han har bodd på gården i lang tid etter at han overtok den, uten å ha tatt tak i problemene eller søkt hjelp.

– Svært alvorlig

Under et tilsyn i begynnelsen av 2016 oppdaget Mattilsynet at bonden hadde sluttet å gjøre rent i fjøset og at kuene å enkelte steder sto i møkk til knærne.

I dommen står det at mannen var helt klar over at det var altfor mye møkk i fjøset, men at han likevel ikke satte inn tiltak av noe slag. Han hadde i stedet ventet på å slippe dyra ut på beitet i slutten av mai måned.

Enkelte dyr var så svekket at de ikke ville overlevd så lenge, står det i dommen.

Under tilsynet fant Mattilsynet okser og unge kviger som sto sammen i binger, mens kuer og deres egne kalver gikk sammen i løsdriften, noe som førte til stor risiko for innavl.

Mannen hadde heller ikke oversikt over hvilke dyr som var drektige eller når de skulle kalve.

– Ingen som jobber med dette unngår å bli sjokkert av å se slikt, sa avdelingssjef Jarle Bergsjø i Mattilsynet til NRK etter tilsynet.

Hele besetningen var sterkt angrepet av lus. Dette gjorde ikke bonden noe med til tross for at det åpenbart må ha vært en plage for dyra, som klødde og fikk rufsete stygg pels. Foto: Mattilsynet

Måtte nødslakte 23 dyr

I tilsynsrapporten kom det også frem at flere av de 50 han eide var svært avmagret.

Ribbein og ryggrad var synlige, hofter og knokkelframspring på bekken, og skulderledd og skulderblad var synlig på enkelte av kuene.

Etter at Mattilsynet tvangsavviklet dyreholdet ble 23 dyr kjørt til nødslakt.

I kjøttkontrollmeldingen står det at dyrene var magre, stresset og redde for mennesker. En av kuene hadde også et ubehandlet beinbrudd som førte til store smerter for dyret.

19 dyr, flere av dem drektige, ble solgt til en nabo. Disse dyrene kom seg etter å ha fått tilstrekkelig med mat og stell.

Fant kalv med brukket bein bak låven

Ifølge dommen fra tingretten ble Fredrikstad-mannens drift sett på som en risikodrift, der det var nødvendig med hyppige tilsyn og der det etter hvert tilsyn ble gitt pålegg om retting

Samtlige av dyrene var svært avmagret. Bonden som eide kuene er nå dømt til åtte måneders fengsel. Foto: Mattilsynet

På sommeren i 2008 hadde Mattilsynet det første av syv tilsyn ved gården. Da avdekket de en kalv med brukket bein som lå bak låven. Kalven ble avlivet på stedet.

Senere samme år fant Mattilsynet en svært ung kalv som sto bundet i en kort taustump i en utendørs innretning. To andre kalver sto i provisoriske og svært slitte trebinger.

I 2014 beskriver de driften av gården som kaotisk. Kalvinger kom uforberedt på eier og dyrene ble oppstallet mellom søppel og maskineri.

Det hadde da også vært gjentagende tilfeller der kalver ikke hadde fått behandling ved sykdom og at kuene ikke hadde strødd liggeplass.