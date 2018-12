Den første patruljen på stedet meldte tilbake at det ikke var synlige flammer, men en time senere var boligen, et eldre gårdshus, overtent.

– De som var hjemme, har kommet seg ut på egenhånd. De hørte knitring i gulv og vegger, og etter hvert var det kraftig røykutvikling, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Politiet opplyser at det er tre personer registrert på adressen og at alle er uskadde og gjort rede for.

Kontrollert nedbrenning

Rett etter klokken 10 melder Øst 110-sentralen at de nå har begynt etterslukking på stedet.

Tidligere hadde brannvesenet store ressurser på stedet, men da de ikke klarte å få kontroll på brannen lot de huset brenne kontrollert ned.

– De sikrer nå en annen bolig og en låve på stedet så det ikke skal bli så varmt. De kjøler ned bygningene, slik at det ikke skal spre seg, forteller Ole Erik Gransbråten ved Øst 110-sentralen klokken 9:15.

Ifølge politiet kommer det fortsatt mye røyk fra boligen og de anmoder naboer om å holde vinduer og dører lukket.

Mannskaper fra både Askim, Trøgstad og Eidsberg brannvesen, samt en tankbil fra Spydeberg, jobber nå med nedbrenningen av huset.

Nødetatene fikk melding om brannen like før klokken halv sju onsdag morgen.