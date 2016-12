Ble frastjålet smykker på julaften

Det første innbruddet ble meldt til politiet like etter klokken 22.30. En familie på Kråkerøy kom hjem til boligen sin etter et juleselskap og oppdaget at uvedkommende hadde vært inne hos dem.

– Innbruddet har skjedd ved at noen har brutt opp verandadøra og tatt seg inn i boligen. Det er smykker som har vært målet og som ble borttatt, forteller operasjonsleder Terje Nordang i Øst politidistrikt.

Også senere på kvelden fikk politiet melding om et innbrudd i Fredrikstad. Denne gang på Begby.

– Like over midnatt ble vi varslet om at det var borttatt smykker, klokker og verdisaker til en ukjent verdi fra en bolig på Begby, forteller Nordang.

Han hadde søndag morgen ikke noe informasjon om hvordan tyvene hadde tatt seg inn.

– Men det er snakk om samme type hendelse. Beboerne har vært borte på julefeiring og oppdaget et innbrudd når de har kommet hjem.

Ser politiet noen sammenheng mellom innbruddene?

– Det er noen man må se på i den videre etterforskningen. Vi har vært på begge stedene og foretatt åstedsundersøkelser, avslutter Nordang.