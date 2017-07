Nekter for å ha tent på Kulåssenteret

Det opplyser hennes forsvarer, Harald Otterstad.

– Opplever det som et overgrep

Han sier at kvinnen er opprørt og fortvilet.

– Hun stiller seg helt uforstående til anklagene. Man kan jo forestille seg hvis man blir lagt inn på en glattcelle og er uskyldig, så kan ikke det føles noe særlig. Det er ingen grunn til å betvile at reaksjonen hennes er reel, og at hun opplever dette som et overgrep.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om saken.

Det startet å brenne i senteret i 15.30-tiden søndag ettermiddag. Blå Kors Kulåssenteret er et botilbud for mennesker med rus og annen psykososial problematikk. Tilbudet driftes av stiftelsen Blå Kors Fredrikstad.

Ingen ble skadet i brannen, men én av bygningene ved senteret ble totalskadd. 21 beboere mistet leilighetene sine og har sovet på hotell i natt. På grunn av vitneopplysninger ble kvinnen i går ettermiddag siktet og pågrepet.

Hevder hun var et annet sted

Otterstad sier at kvinnen hevder hun var på et helt annet sted.

– Politiet mener at hun kan settes i forbindelse med brannen, men hun er helt klar på at hun var på et annet sted. Hun oppdaget selv at det brant da han kom til stedet, og forstår ikke hvorfor hun er blitt pågrepet, sier han.

Forsvareren sier at kvinnen skal i avhør i løpet av formiddagen og sier det ikke er vanskelig å få dokumentert alibiet.

– Hennes mål et å bli sluppet ut etter avhøret i dag.