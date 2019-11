Betalte 2372 kroner i parkering på sykehuset

– Hvis folk må komme hit i mange uker, så blir det mye penger. Det er blodpris! sier Jan Henrik Breda.

Tidligere i høst var kona innlagt i ni døgn på sykehuset Østfold. Breda satt hos henne fra morgen til kveld. Parkeringsregningen ble på 2372 kroner.

Etter at Breda blåste ut sin frustrasjon i lokalavisene i Fredrikstad og Sarpsborg, har han forstått at han langt fra er alene om å reagere på parkeringsprisene.

Jordvoll hindrer gratisparkering

– En bekjent hadde brukt 20.000 kroner på parkering det halve året kona var innlagt. Du vil jo gjerne sitte ved dine nærmeste, men helst ikke sponse et offentlig sykehus slik, sier Breda.

Dersom han hadde betalt for én sammenhengende periode i stedet for å starte på nytt hver dag eller stadig forlenge parkeringstiden, ville prisen blitt halvparten. Men det fikk han aldri med seg.

Tvert imot spurte han etter rabattordninger i sykehusets skranke, men sier han fikk beskjed om at noe slikt ikke fantes. På Kalnes finnes verken billigere eller gratis parkering i gangavstand fra sykehuset.

En jordvoll er anlagt langs ankomstveien til sykehuset for å stoppe gratisparkering i veikanten.

Dyrere enn flyplassen

NRKs gjennomgang av noen av landets største sykehus, viser at fleste har rabattordninger for langtidsparkering.

I Trondheim kan pårørende stå gratis på et begrenset antall plasser, mens i Bergen og Stavanger kan pårørende parkere en uke for 350 kroner.

I Sarpsborg er ukesprisen 1020 kroner, og i Tromsø koster det 1190 kroner. Dette er langt dyrere enn i for eksempel Kristiansand (525) og Ullevål i Oslo (890).

– Andre steder kan pårørende parkere innendørs en uke for 350 kroner. Her må man betale det mangedobbelte for å stå ute på et jorde. Jeg synes det er urimelig, sier Breda.

Tar saken til Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen mener parkeringsprisene er helsepolitikk som ministeren bør engasjere seg i. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Variasjonen har fått Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) til å ta saken til Stortinget. Hun har stilt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H), og ber ham vurdere felles satser.

– Dette handler om pårørende og pasienters muligheter til å besøke sykehusene, og derfor mener jeg dette er helsepolitikk, sier Waagen, som også reagerer på at sykehuset tjener penger på parkeringen.

Høie har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Lover endring

Sykehuset Østfold vil endre satsene for langtidsparkering, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold sier sykehuset har utgifter knyttet til å drifte parkeringen, og at mesteparten av parkeringsavgiftene går nettopp til dette.

Samtidig ser sykehuset at de må gjøre noe med prisingen.

– De som står parkert over lang tid har hatt en urimelig høy prisbelastning. Derfor vil vi se både på prisen, og vi må få frem rabattordningene bedre, sier Hødal.