Beklager rutinesvikt i deponisak

Rådmannen i Fredrikstad beklager at fire søknader om deponering av alunskifer i Borge pukkverk ikke ble behandlet politisk. – Dette er både beklagelig og kritikkverdig, og rådmannen vil nå gå igjennom rutinene for høringssaker slik at dette ikke skjer igjen, skriver Finess i en pressemelding.