Åpner for å bruke feller og kunstig lys for å stoppe villsvinet på grensa

De siste årene har det kommet en ulovlig innvandrer som verken politiet eller tollerne klarer å stoppe: Villsvinet er i ferd med å innta Norge i hopetall.

I dag lanserer Miljødirektoratet og Mattilsynet en handlingsplan for å hindre villsvinet å få fotfeste i norske skoger.

– Det er mange hundre år siden villsvin var naturlig i Norge. Sett fra et dyrevelferd-perspektiv kan villsvin spre afrikansk svinepest, som er svært dødelig sykdom for svin, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Åpner for kunstig lys

Et av tiltakene er muligheten for å bruke kunstig lys under jakten. I dag er det forbudt – bortsett fra på rødrev.

«Villsvin er nattaktive og utøver matsøk i stor grad i tett vegetasjon. Av den grunn kan det være aktuelt å åpne for bruk av kunstig lys under jakt på villsvin, for å effektivisere jakta», står det i rapporten, som er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Øyvind Jéger Espelund og Jonas Breda er jegere og har lenge kjempet for bruk av lys under jakt på villsvin. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Med kunstig lys menes at man har en fastmontert lyskaster på geværet eller på åteplassen, eller at man bruker natt-optikk som gjør at man kan se i mørket.

Øyvind Jéger Espelund er en ivrig jeger, men sier det er fryktelig vanskelig å drive jakt i mørket. Ofte trengs det fullmåne og litt snø for å nå dyrene om natta. Men selv da er det vanskelig å se hvilke dyr i en flokk man skyter, og dermed er faren for å treffe sugge med unger overhengende.

– Hvis det blir lov med nattlys, synes jeg det står i stil med ambisjonene om å holde grisebestanden nede, sier han.

Erik Lund i Miljødirektoratet mener jegerne er det desidert viktigste redskapet for å begrense utbredelsen. Handlingsplanen vil derfor også åpne for bruk av feller.

– Sverige har tillatt bruk av feller både beregnet mot mindre dyr, og feller for å fange flere dyr samtidig. Det kan være en vei å gå dersom man ønsker å bli mer effektive – i tillegg til ordinær jakt, sier Lund.

Andre tiltak er å betale jegere 500 kroner for å sende inn prøver av villsvin, forby fôring av villsvin og innføre et forbud mot tamsvin utendørs i områder med villsvin, med mindre man bruker doble gjerder.

Denne åteplassen ligger i en av Østfoldsk dype skoger. Her kommer villsvinet om natten for å spise. Nå kan jegerne bruke natt-optikk for å lettere jakte på dyrene. Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Økende plage

Den lille bygda Aremark ligger helt på grensa til Sverige. Her føler de virkelig villsvinet på kroppen, ifølge ordfører Håkon Tolsby fra Senterpartiet.

– Det er en stor og økende plage. Vi antar det er omkring 200 villsvin i Aremark i dag, men vi klarer ikke å holde bestanden nede. Den vokser hvert år, selv om vi skyter mye.

Ordføreren er glad for at det nå blir åpnet for å bruke kunstig lys under jakta.

– Vi er nødt til å kunne jakte om natta med belysning for å holde bestanden i sjakk, sier Tolsby.

Venter spredning over hele Norge

I Sverige forårsaker villsvin skader for hundrevis av millioner årlig. Der har regjeringen gjort det enklere å jakte villsvin, og tillot i januar i år jakt med varmekamera og bevegelig lys. Hvert år skytes over 100.000 villsvin i nabolandet.

– Til tross for det øker bestanden dramatisk. Det betyr innvandring og stor spredning i Norge, sier Eystein Skjerve, faglig leder av arbeidet med villsvinrapporten.

Ifølge Skjerve flytter villsvinbestanden seg i Norge med en fart på tre kilometer i året, og vil spre seg fra Østfold og opp til Akershus og de sørlige delene av Hedmark, før de følger kysten sørover til Sørlandet og opp igjen til Trøndelag.

Det kan allerede ha skjedd. De siste ukene har to villsvin blitt felt i Trøndelag. Så langt nord har man ikke felt villsvin før i Norge i nyere tid.