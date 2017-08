Åpner Fishing for litter mottak

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpner nå i formiddag et Fishing for litter mottak på Hvaler. Det vil si et mottak hvor fiskere gratis kan levere inn søppel som de får opp fra havet under fiske.

Mottaket er lagt til Utgårdskilen og er det femte i landet og det første på østlandet. Målet er å bidra til å rydde havet for plast og avfall.