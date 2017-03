Ansatt daglig leder for O-VM

Per Bergerud som er ansatt som daglig leder for VM i orientering i 2019. Verdensmesterskapet blir et av fylkets største internasjonale arrangement med rundt 300 landslagsløpere fra nesten 50 nasjoner. Bergerud, som er tidligere verdensmester i hopp, håper å engasjere alle østfoldinger.