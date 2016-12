26,5 mill. kroner til bedre helse

Østfold fylkeskommune har fått 26,5 millioner kroner til et treårig prosjekt av Sparebankstiftelsen. Prosjektet RØRE 6-19 handler om at helse, elevenes livskvalitet og velvære er en viktig forutsetning for læring. Bakgrunnen for tildelingen startet med et lite prosjekt initiert av Skjønhaug skole i Trøgstad i 2015.