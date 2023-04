Voldstiltalt politimann hengt ut på nettet

Det har kokt i sosiale medier de siste dagene, etter at Dagbladet fortalte historien om voldshendelsen i Kongsberg i fjor høst. Alle andre medier har også dekket saken tett, og episoden har blitt diskutert i flere debattprogrammer på TV.

Kevin Simensen (26) og kameratene hans har gjenfortalt deres opplevelse av hendelsen, men det har kommet lite fra politiet.

– Det er tøft for ham å bli hengt ut slik. Saken er ensidig fremstilt, og det er alltid mer til historien enn det som vises i en video, sier politimannens advokat John Christian Elden til NRK.

Lørdag morgen fortalte en vekter sin versjon av hendelsen, og han hevdet at både han og politiet ble utsatt for trusler.

Simensen tilbakeviser dette.

Kevin Simensen (i midten) har anmeldt politiet. Kameratene Kristian Teigen og Marius Stormo er vitner i saken. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Navngitt i sosiale medier

Elden overtok saken fredag, og understreker at han ikke har fått oversendt alle dokumenter ennå. Han har snakket med klienten sin, men ikke detaljert om hva som skjedde.

– Han var der for å utføre et oppdrag, sier Elden.

Simensen ble i utgangspunktet anmeldt i saken etter bråket på bensinstasjonen i Kongsberg, men har siden anmeldt politiet. Spesialenheten har tatt ut en tiltale mot en av politimennene, for unødvendig bruk av vold.

De siste dagene har politimannen både blitt identifisert og hetset i sosiale medier, noe Elden reagerer sterkt på.

Advokaten sier til NRK at det ikke er aktuelt for politimannen å selv fortelle sin historie i media nå.

Følte seg truet

Vekteren som ønsker å nyansere historiene som først ble kjent i media, sier at Simensen ble nektet adgang til et utested i sentrum etter en krangel med vekteren.

Simensen skal ifølge vekteren ha prøvd å komme seg inn igjen, uten hell. Da skal han ha kommet med trusler om å «knuse trynet» til vekteren. I politiavhør har vekteren sagt at Simensen dro en finger over halsen sin, og at han oppfattet dette som et trussel om at han skulle kutte strupen hans.

Derfor kontaktet vekteren politiet som sto ved Esso-stasjonen ikke langt unna.

Her kan du lese mer om vekterens beskrivelse av situasjonen.

Her skjedde hendelsen den 30. oktober i fjor. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Ingen trusler

Kevin Simensen benekter alle påstandene til vekteren.

– Det ble aldri sagt noe som kan oppfattes som trusler. Det er rent oppspinn, sier han til Dagbladet.

NRK møtte fredag Simensen og to kamerater som var til stede under hendelsene i oktober i fjor.

Simensen sier han blir engstelig når han ser mørkkledde folk i refleks, eller hører raslingen fra nøkkelknipper eller observerer blålys med sirener.

– Jeg orker ikke å være alene eller gå ut etter det er mørkt. Jeg vil helst ikke gå alene i det hele tatt, sier Kevin Simensen.

Kevin Simensens ansikt var synlig skadet etter hendelsen 30. oktober i fjor. Foto: Privat

Politimann slettet video

Det er totalt tre politiansatte ved Sør-Øst politidistrikt som har vært etterforsket av Spesialenheten etter hendelsen på bensinstasjonen.

En politimann er tiltalt for unødvendig voldsbruk.

Betjenten som slettet mobilvideoen til vitnet Marius Stormo etterforskes.

Den tredje saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering.

– Sånn som denne videoen fremstår er den jo egnet til å skade tilliten til politiet. Den er jo skakende i sitt innhold, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.