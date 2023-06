– Regjeringen må se at tiden for engangsgriller er over, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG) Lan Marie Berg.

MDG og Brannvernforeningen ønsker nå et forbud mot engangsgriller i Norge.

Hovedårsaken er brannfaren. Men de peker også på miljøpåvirkningen produktet har.

Så langt i år har det vært i underkant av 400 skogbranner Norge. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Denne engangsgrillen tror brannvesenet startet skogbrannen i Indre Østfold. Foto: INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING

Torsdag kom det fram at brannen i Trømborgfjella i Indre Østfold trolig ble startet av en engangsgrill. Brannen har herjet i over tre døgn.

– Det er veldig bekymringsverdig med den økte skogbrannfaren som vi ser. Engangsgrillen i Indre Østfold er bare ett av mange eksempler, sier Berg.

Mener myndighetene må ta grep

Ifølge DSB skyldes 9 av 10 branner menneskelig aktivitet. Så langt i år har litt over halvparten av de registrerte brannene hatt åpen ild som antatt tennkilde.

Brannvernforeningen har i flere år etterspurt et forbud mot engangsgriller. Nå mener foreningen at det er på høy tid at det innføres.

– Erfaringsmessig har produktet ført til en rekke branner. Årsaken er enkel. Den brukes i områder som ikke er tilrettelagt, og det er jo ingen som vil ta med seg engangsgrillen hjem, sier administrerende direktør i brannvernforeningen Rolf Søtorp.

I 2018 ble det registrert 2079 skogbranner i Norge. Det er rekordmange. Da valgte flere butikker å stanse salget av engangsgriller.

Søtorp mener det er feil at næringslivet må ta ansvaret.

– For at det skal bli en lojalitet til å fjerne engangsgrillen fra markedet så må myndighetene på banen, sier han.

Brannvernforeningen får støtte til forbudet fra flere i brannvesenet.

Brannvesenet jobber på sitt tredje døgn med å holde skogbrannen nede i Trømborgfjella i Indre Østfold. Foto: INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING

Faren for skogbrann for deler av Østlandet og i Agder er nå oppjustert til oransje.

– Når det tørker så lenge så blir det etter hvert opp på det øverste nivået vi har av skogbrannfare som er stor og oransje, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Flere alternativer til engangsgrill

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det ikke er tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Kommunene kan også legge ned et totalforbud.

Brannvernforeningen tror flere ikke vet at bålforbudet også gjelder engangsgriller. Søtorp mener folk burde benytte seg av alternativer på markedet.

– Litt mer jobb er det, men i en moderne verden med gjenbruk så har denne engangsgrillen utspilt sin rolle fullstendig.

MDG vil nå foreslå et forbud av engangsgriller i Stortinget. Men Berg håper regjeringen selv tar grep.

– Vi kan gå inn i en sommer med stor skogbrannfare, derfor er det viktig å ta de faglige rådene på alvor og se hva engangsgrillene kan føre til for skogbrannfaren – og at produkter er skadelig for miljøet, sier Lan Marie Berg.

Klima- og miljødepartementet har ikke besvart NRKs henvendelse fredag.