– Det er ikke bare et avtrykk, men treverk vi kan løfte ut, forteller prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Det har vært langt mellom funnene av helt treverk i skipsgraven i Halden. Vikingskipet er angrepet av sopp og arkeologene har derfor i stor grad lett etter avtrykk.

Christian Løchsen Rødsrud har jobbet ved teltet på jordet i Halden i månedsvis. Foto: Petter Larsson/NRK

Men torsdag ble en hel del løftet opp av jorda.

– Dette er et av spantene som ligger med cirka en meters mellomrom. Det er disse man har sittet og rodd på i skipet. Det er et substansielt stykke tre som det går an å ta inn til museet og få konservert, sier Rødsrud.

I motsetning til resten av skipet, som er bygd i eik, er spanten trolig lagd av nåletre. Kombinasjonen av eik og furu i samme konstruksjon er uvanlig.

På overtid

I flere måneder har arkeologene sittet på knærne og forsiktig gravd og børstet bort jordlag for jordlag i skipsgraven i Halden. Utgravingen skulle vært ferdig i november, men arkeologene er på overtid.

Nå nærmer jakten etter både vikingskip og skjulte skatter seg slutten.

– Vi må hele tiden flytte milepælene litt, for dette er komplisert graving. Nå har vi en målsetting om å ta ut kjølen neste uke, men teltet blir stående over jul, sier prosjektlederen.

Puslespill venter arkeologene

Det var knyttet stor spenning til hva som befant seg i gravkammeret i skipsgraven.

– Det er enorme mengder med gjenstander på en måte, selv om det ikke er så mange hele.

Nå venter et enormt puslespill arkeologene.

Bare noen få centimeter med jord gjenstår før arkeologene har nådd bunnen i skipet. Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

– Vi har over 8000 funn inne fra gravkammeret, men alle er jo så å si bare jernfragmenter. Det blir en stor jobb å forsøkte å sette sammen noe av det og se om vi får hele gjenstander ut av det til slutt.

I tillegg er det blant annet gjort funn av avtrykket etter en øks og skjelettrester av et stort dyr.

– Og så kan det komme noe ut av de siste centimeterne som vi har igjen å grave ned, sier Rødsrud.

Se noen av funnene her:

Avtrykket av en øks. Det er funnet beinrester av et dyr, men hva slags dyr vet man ikke ennå. Sjørøver-flaggene marker funn av nagler. Arbeidet med å hente ut alle kommer til å fortsette etter nyttår. Det funnet glassperler og keramikkbiter.

Trefunn kan kanskje gi datering

Da utgravingen startet i juni var det første gang på over 100 år at en vikingskipsgrav åpnes.

En bit av kjølen ble hentet ut i 2019. Den er datert til starten av vikingtiden i Norge – rundt år 793. Kanskje kan spantet som ble løftet opp denne uka gi en mer nøyaktig datering.

– Om det har nok årringer til å gjøre en presis datering er vi ikke sikre på. Det er uansett en bit av skipet som er bevart, sier Rødsrud.