Årsaken er strømproblemer, og det vil ta tid å fikse problemet.

– Vi har fått beskjed om at det ikke vil løse seg før utover kvelden, ikke før kl. 21, sier pressevakta hos Bane Nor, Mari Rijånes i 15- tiden.

Ifølge Bane Nor er det en skade på kontaktledningsanlegget, som forsyner togene med kjørestrøm.

– Det er to punkter mellom Skøyen og Lysaker som det jobbes med. Vi jobber på spreng for å løse problemet, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Reisende oppfordres til å følge med på hvilke alternativ transport som settes opp.

Ifølge Vy, som er de som setter opp buss for tog, er det vanskelig å få tak i busser på dette tidspunktet.

Skilt på Skøyen stasjon som viser innstilte togavganger. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

De opplyser om at de gjør det de kan for å få tak i nok busser.

– Det er togselskapene som organiserer alternativ transport, men vi vet at det er veldig vanskelig å skaffe når det oppstår et uventet behov i rushtida, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.

Lange taxikøer

Ifølge NRKs reporter på Skøyen stasjon er det allerede blitt lange køer til taxisentralen.

Judith Bratten er en av de reisende som har stått i kø i en time for å få tak i taxi.

Judith Bratten prøver å ta det hele med knusende ro. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

– Jeg må bare ta det helt med ro, og være glad for at jeg ikke er i Bergen og at det ikke regner. At jeg ikke har barn i barnehagen, sier hun

For henne er det ganske uproblematisk at det ble sånn på vei hjem.

– Må jo bare akseptere at de sånn er det. Det hadde vært verre om det var på vei til jobb i morges.

– Det er bare å beklage. Rådet jeg vil gi i ettermiddag er å se etter andre transportmuligheter for å komme seg forbi problemet, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor.