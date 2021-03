– Jeg var farlig. Hadde det kommet flere uskyldige, så hadde jeg knivstukket dem. Jeg er veldig glad for at politiet stoppet det, sier mannen i 30-årene.

Tidlig om morgenen 1. juli i fjor ble en kvinne drept med kniv utenfor blokka der hun bodde på Karrestad i Halden. Få minutter senere ble sønnen pågrepet.

Han er tiltalt for å ha drept moren sin, og statsadvokaten har varslet at de vil at han skal dømmes til tvungent psykisk helsevern.

– Hadde stemmer i hodet

Da rettssaken startet tirsdag, forklarte den tiltalte mannen at han i flere måneder hadde vært i en psykose.

Han hørte stemmer i hodet, og hadde flere ganger vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Senest to dager før drapet ble han utskrevet fra et sykehus.

Døra til blokka ble lukket automatisk da kvinnen i 60-årene og sønnen kom ut. Dermed knuste sønnen vinduet for å komme inn igjen. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Om ettermiddagen 30. juni kom han på besøk til moren. Da han la seg til å sove om kvelden, dukket det opp nye stemmer i hodet, forklarte han.

Han slet med å sove om natten, og våknet grytidlig og dusjet.

Deretter mener han det var stemmene i hodet som beordret ham til å først slå moren i hodet med en søppeldunk.

Da hun løp ut av leiligheten, fulgte han etter henne og knivstakk henne i ryggen.

– Stemmene sa jeg skulle erobre verden og bli verdenshersker. Jeg skulle drepe alt som sto i min vei, for det var ikke virkelige mennesker. De var dataanimerte. Det er litt vanskelig å forklare, men det var sånn det var, fortalte han i retten.

– Skulle knivstikke flere

Mens naboene ringte politiet, gikk mannen i 30-årene tilbake til leiligheten og kledde på seg. Noen minutter senere kom han ut igjen.

Da var han ifølge sin egen forklaring ute på et oppdrag der belønningen blant annet var å slippe ut av et behandlingsopplegg og ha sex med kvinnene han hørte stemmen til.

– Jeg skulle knivstikke flere, for jeg var i den formeningen at det ikke var ekte mennesker. Deretter skulle jeg fly videre til et annet land. Alt dette skulle vises på TV, forklarte han i retten.

Idet han var på vei bort fra stedet, kom den første politipatruljen. En av polititjenestemennene forsøkte å gjenopplive kvinnen. Den andre fulgte etter mannen gjennom det tett befolkede nabolaget.

– Jeg trodde jeg skulle klare å overmanne politiet også, for jeg trodde det var en del av opplegget. At det var en dataanimert politimann også. Jeg skulle til å angripe han, men så fikk jeg beskjed av stemmen at et det ikke var så enkelt. Jeg måtte overmanne ham. Så jeg løp rundt et hjørne. Men da han kom ble jeg sprayet med tåregass, og klarte ikke å gjøre noe, sier han.

Klaget til fylkeslegen

Det skulle gå en tid før han innså at han faktisk hadde drept sin egen mor. Først da han var på et sykehus og hadde fått antipsykotiske medisiner, gikk realiteten opp for ham.

I dag er han glad politiet stoppet ham slik at han ikke fikk gjennomført planen om å drepe flere.

Mannen har en lang rekke dommer for rus, vinningskriminalitet og kjøring i ruspåvirket tilstand bak seg. Han er imidlertid aldri tidligere dømt for voldsbruk.

At han kunne gjøre noe slikt, har vært vanskelig å erkjenne.

– Det er vanskelig å leve med at jeg har drept min egen mor, sa han.

I månedene før drapet, var han flere ganger i kontakt med sykehusene. Han sier selv at han ikke ønsket å bli utskrevet fra sykehuset to dager før drapet.

Mannens forsvarere har allerede klaget behandlingen mannen fikk i tiden før drapet inn til Fylkesmannen.