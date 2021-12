Nada hadde hjerneslag, ble sendt hjem av legevakta

– Jeg savner livet før hjerneslaget, forteller Nada Podhorski gråtkvalt.

Hverdagen har blitt en kamp for 75-åringen. Hun går runder i eget hus, før hun må ta lange pauser på sofaen.

Det er alt hun makter etter hendelsen i fjor høst.

Familien mente Nada Podhorski viste flere symptomer på hjerneslag. Likevel ble hun sendt hjem fra legevakten. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Ved mistanke om hjerneslag teller hvert eneste minutt. Men da Nada ble syk skulle det ta flere timer før hun fikk forsvarlig helsehjelp.

– Hadde jeg ikke hatt en kompis i helsevesenet, hadde kanskje ikke mamma vært her nå, sier sønnen Alan Podhorski.

Fraktet til legevakten istedenfor sykehus

Familien forteller at Nada hadde flere tegn på hjerneslag da de ringte 113.

En ambulanse kom hjem til familien og gjorde Nada klar for transport til Sykehuset Østfold. Men da en legevaktlege kom til stedet ble det gjort en ny vurdering. Han ringte til sykehuset og rådførte seg, før han utelukket at kvinnen hadde hjerneslag.

Ved mistanke om hjerneslag er anbefalingen akutt innleggelse på sykehus for en CT-undersøkelse. Der røntgenfotograferes hodet for å se etter blant annet blødninger og svulster.

NRK forklarer Hjerneslag Bla videre Blodpropp i hjernen Hjerneslag skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen. Alle kan rammes, men risikoen økes med alderen. Hvert år får cirka 12.000 mennesker hjerneslag i Norge. Symptomer De vanligste symptomene er: Lammelse i ene siden av ansiktet

Lammelse på den ene siden av kroppen

Språk- og talevansker Andre symptomer kan være lett svekkelse i en hånd eller arm, kraftig hodepine, synsproblemer eller svimmelhet. Ring 113 Mistenker du hjerneslag? Be vedkommende om å gjøre følgende: Prate: Prøv å si en enkel sammenhengende setning

Smile: Prøv å smile, le eller vise tennene

Løfte: Prøv å løfte begge armene Ring 113 så fort som mulig hvis personen har problemer med å gjennomføre noen av disse oppgavene. Hvert minutt teller Rask diagnosering og behandling er avgjørende for utfallet. Det er viktig å komme raskt til sykehus for å unngå skader. For hvert minutt blodproppen består, dør to millioner hjerneceller. Forrige kort Neste kort

I stedet for å bli kjørt til sykehuset for øyeblikkelig hjelp, ble Nada fraktet til legevakten i Askim. Der fikk hun blodtrykkssenkende medisin og ble liggende til observasjon.

Da Alan kom til legevakten ble han sjokkert over hvilken tilstand moren var i.

– Mamma har hatt hjerneslag, mamma trenger hjelp her og nå, forteller Alan at han sa til sykepleierne.

Han ble ikke hørt.

Legevaktlegen som var hjemme hos familien var nå ute på nye akutte oppdrag. Vurderingsansvaret for Nadas sykdomsbilde ble aldri overført til legene som befant seg inne på legevakta.

Skrevet ut uten behandling

Familien fikk beskjed om at de kunne ta med Nada hjem.

Alan forteller at moren fortsatt hadde tydelige tegn: Hun hadde problemer med balansen, lite førlighet i høyre arm og leppen hang.

Han sier han prøvde å varsle sykepleieren på legevakten, men Nada ble skrevet ut.

– Jeg var i sjokk.

Nada beskrives som familiens overhode. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Alan forsto at det var noe alvorlig galt. I fortvilelse kontaktet han en venn som jobber på Ullevål sykehus. Beskjeden fra vennen var ikke til å misforstå: – Oppsøk nærmeste akuttmottak umiddelbart.

De kjørte selv de 44 kilometerne til Sykehuset Østfold i Sarpsborg.

Her ble det gjennomført en CT-undersøkelse av Nada, seks og en halv time etter at familien først ringte 113.

Hun ble utredet og fikk behandling for hjerneslag.

Får sterk kritikk

Legevakta i Indre Østfold har nå fått sterk kritikk for behandlingen av Nada.

Statsforvalteren mener hun burde blitt innlagt for øyeblikkelig hjelp på sykehuset flere timer før hun ble sendt hjem fra legevakten.

Det konkluderes med at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling.

– Jeg vil si beklager. Vi er lei oss for at dette har skjedd. Vi skulle selvfølgelig vært det foruten, sier Kristian Devold.

Nada ble ikke fraktet direkte til sykehus. Hun ble i stedet kjørt til legevakta i Indre Østfold. Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Han er leder for Indre Østfold legevakt. Devold sier de tar saken på største alvor.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi skal gjøre det vi kan for å lære av dette her. Vi ønsker selvfølgelig at dette aldri skal skje igjen.

Legevaktlegen som utelukket hjerneslag jobber i dag i en annen del av landet. Han har ikke uttalt seg eller gitt noen forklaring til Statsforvalteren.

Han ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men viser til svarene fra Devold.

Familiens overhode

Ett år etter hjerneslaget er Nada Podhorski sterk redusert både fysisk og psykisk. Hun sliter med taleevnen.

– Jeg kan ikke passe på barna mine eller lage middag. Jeg kan ikke prate, sier hun gråtende.

Familien er fremdeles sjokkerte over behandlingen Nada fikk.

– Hadde ikke legevaktlegen kommet, så hadde ambulansen kjørt henne til sykehuset og hun hadde fått behandling for hjernelag. Nå har hun i stedet fått varige mén.

– Vi har mistet en aktiv mor og ektefelle. Hun har vært familiens overhode som tok seg av, styrte og passet på alt, sier Alan.