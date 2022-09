Tillitsvalgte slår alarm: – Ikke penger til å bygge nye Oslo-sykehus

Konsekvensen kan både bli dårligere sykehus i Oslo og at andre nye sykehus på Sør- og Østlandet blir utsatt, sier legetillitsvalgte til NRK.

Nye sykehus på Gaustad og Aker skal erstatte Ullevål sykehus. Prislappen er oppe i 42 milliarder kroner.

Og det er bare første etappe.

For å betale de nye sykehusbyggene må Oslo universitetssykehus (OUS) spare milliardbeløp på driften.

– Vi tror ikke det lar seg gjøre, sier Anne Marit Wang Førland. Hun er foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus.

NYE GAUSTAD: Prislapp 20,4 milliarder kroner, ifølge økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus. Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

«Særdeles høy risiko»

Sammen med ti andre fagforeninger slår Legeforeningen alarm om «særdeles høy risiko» i de omstridte prosjektene.

Tillitsvalgte vil uttrykke sterk bekymring for den alvorlige situasjonen sykehuset nå er i. Bekymringsmelding fra foretakstillitsvalgte ved OUS

Disse foreningene har signert bekymringsmeldingen:

Fagforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Legeforeningen

NITO

Norsk Radiografforbund

Psykologforeningen

Forskerforbundet

Norsk Ergoterapeutforbund

Utdanningsforbundet

Fellesorganisasjonen

Jordmorforeningen

Skal levere gevinst

Logikken bak sparekravet er denne: Nye sykehus er mer effektive enn gamle sykehus. Ergo kan de drive billigere.

Og etter at nye og mer moderne sykehus står ferdig i 2031, skal de årlig drive 1,5 milliarder kroner billigere enn de gamle.

Denne gevinsten er en vesentlig del av nedbetalingen av de sykehusene.

Klinikkene melder at de bare er i stand til å spare 1,2 milliarder kroner.

Det går fram av en statusrapport som sykehusledelsen ga de tillitsvalgte i juni.

Mangler 300 millioner

Altså mangler 300 millioner årlig, påpeker foreningene i notatet.

– Å effektivisere i den størrelsesorden som er skissert er helt urealistisk, sier Anne Marit Wang Førland i Legeforeningen.

– Hva skjer hvis man likevel bare kjører på med prosjektene?

– Det vil gå utover pasientbehandlingen. Man må redusere på bemanning, sier hun.

NYE AKER: Priskapp 21,9 milliarder kroner, ifølge økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus. Illustrasjon: Team Aker

– Mye utelatt

Og det stopper ikke der.

Fagforeningene peker på at flere ting mangler i planene. Kjøkken på sykehusene er bare én.

– I planene som nå foreligger er altså en rekke betydelige kostnadselementer utelatt, skriver de.

Heller ikke økte byggepriser er regnet inn i stor nok grad, mener de.

– Det er stor usikkerhet knyttet til byggevarekostnader, sier Anne Marit Wang Førland.

– Hvilke konklusjoner bør OUS, Helse Sør-Øst og regjeringen trekke av det?

– De må se på planene for de nye byggene, se om det finnes andre muligheter som er mindre kostnadskrevende. Bygge trinnvis, ikke rive nye lokaler og fullt brukbare bygg, sier hun.

– Vil ramme andre sykehus

Ifølge Legeforeningen styrker den økonomiske situasjonen argumentene for å bevare Ullevål.

– Det vil sette alle sykehusene i Helse Sør-Øst i en veldig vanskelig situasjon, advarer Christian Grimsgaard.

Han er legenes fremste tillitsvalgte i den store helseregionen.

VIL BEVARE ULLEVÅL: Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard mener det er helt opplagt at Ullevål sykehus ikke kan legges ned. Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Ifølge Grimsgaard er det «helt opplagt» at man bør bevare Ullevål og ikke sette i gang de store byggeprosjektene.

– Hvis økonomien utvikler seg noe i retning av det som er vanlig, vil det jo mangle mer enn 10 milliarder i prosjektet, tror han.

– Hvilke andre sykehus er det da som er i fare?

– Sykehuset Innlandet (nytt Mjøssykehus, jour. anm.) er det største prosjektet. Det er allerede blitt utsatt med et år.

– Det gjelder utbyggingsprosjekter på Sørlandet, Ahus, Østfold. Egentlig hele helseregionen vår, sier Christian Grimsgaard.

Vil kunne spare mer

Sjefen for Oslo-sykehusene gir fagforeningene rett i at det mangler 300 millioner kroner i året slik det ser ut i dag.

IKKE BEKYMRET: Bjørn Atle Bjørnbeth, adm. direktør ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Olav Juven

– Det stemmer, sier adm. direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth.

Han er likevel ikke bekymret. Han tror det vil skje mye innen medisin og teknokologi som gjør det mulig å spare mer.

– Jeg er ganske sikker på at det vi kommer til å drifte av tjenester i 2031, er helt annerledes på en måte vi i dag ikke overskuer.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å oppleve ting som koster mer penger, som vil skape utfordringer på det området.

– Men jeg er også veldig sikker på at det er områder hvor vi kommer til å kunne kutte utgifter på en måte vi ikke overskuer, sier Bjørnbeth.

OUS-direktøren er heller ikke veldig uroet over de høye byggekostadene vi ser i dag. Bjørn Atle Bjørneth viser til at de store anskaffelse ligger et stykke fram i tid, og at mye kan ha endret seg innen den tid.