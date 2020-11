Strömstad i korona-krise: Får ikke hjelp fra Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det påvirker oss faktisk ganske mye. Det er ikke bare oss, det er hele Strömstad som rammes hardt, sier Önder Sökemen.

Han jobber ved Kontoret Bar & Restaurang i sentrum av den lille grensebyen. Vanligvis er det fullt av nordmenn på dagstur for å handle eller spise her. Men siden mars har det vært tomt.

Så tomt at utenrikshandelsminister Anna Hallberg i Sverige har bedt norske myndigheter vurdere en særløsning der grensen åpnes for dem som bor i grensekommunene.

Önder Sökemen tar ikke ut all lønnen fordi han vil redde restauranten fra å gå konkurs. Foto: Privat

På restauranten til Sökemen har fraværet av nordmenn gjort at de har permittert to ansatte. Tre personer jobber nå lange dager for å unngå en konkurs.

– Vi har mistet 70 prosent av omsetningen. Derfor lar vi være å ta ut lønn, for å redde bedriften. Det er restauranten som forsørger familiene våre, så vi har ikke råd til å la den gå konkurs, sier han.

– Beklagelig, men nødvendig

På ett år har arbeidsløsheten i Strömstad økt med 75 prosent. Ifølge ordfører Kent Hansson har 1500 til 2000 innbyggere fått varsel om oppsigelser eller blitt oppsagt.

Det er mer enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkningen.

Men det er lite som tyder på at den svenske byen får nødhjelp fra Norge nå.

Statssekretær Marte Ziolkowski (H) i Utenriksdepartementet (UD) sier det har vært helt nødvendig å iverksette tiltak for å redusere smittefaren. og at Norge må se effekten av tiltakene før det kan gjøres endringer.

– Vi har stor forståelse for Sveriges situasjon, men vi er nå i en situasjon som krever sterkere tiltak. Europa er i rødt, og utviklingen i Norge er ikke god, skriver hun i e-post til NRK.

– Norge og Sverige har valgt en litt ulik tilnærming til pandemien. En konsekvens for vår del er reiserestriksjoner som påvirker enkeltmennesker, familier, institusjoner og bedrifter på begge sider av grensen. Dette er beklagelig, men smittesituasjonen gjør det nødvendig, skriver hun videre.

Koronaepidemien har ført til at færre nordmenn reiser over til Strömstad. Foto: Erik Johansen / NTB

– Nesten skremmende

Svaret fra UD er dårlig nytt for den norske senterlederen på Nordby Shoppingcenter, Ståle Løvheim.

Gjennom året har stadig flere av butikkene på senteret blitt nødt til å permittere eller si opp ansatte.

– Vår forretningsidé er å selge varer til nordmenn. Men nå er det ingen nordmenn her, det er ingen kunder. Det er nesten skremmende, sier han.

Senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter merker godt at nordmenn ikke kommer over grensa som de pleier. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Løvheim sier situasjonen har gått hardt utover beboerne i Strömstad, og at den foreslåtte særløsningen ville betydd mye for kommunen og innbyggerne.

– Det er en slitasje etter åtte måneder med stengt grense. Det ene er næringslivet, men noe annet er den menneskelige siden. Halden og Strömstad er som Sarpsborg og Fredrikstad, eller Oslo og Asker og Bærum. Det er familier som ikke får sett hverandre, sier han.

Halden håper på en løsning

Også kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden ber den norske regjeringen om å vise villighet til å se på ulike løsninger.

– Dette er en nabo som vi har opparbeidet et godt forhold til over flere tiår. Sett fra mitt ståsted, som en god nabo, så håper jeg man setter seg ned og bruker god tid på å vurdere hva som er mulig, sier han.

Allerede i mai sendte Vevelstad et brev til Helsedirektoratet. Der understreket han det tette forholdet mellom grensekommunene i Norge og Sverige.

Samtidig ba han om at innbyggerne i Halden skulle få slippe å sitte 10 dager i karantene etter Sverige-besøk.

– Strömstad opplever nå en voldsom arbeidsledighet, og den er vel også forventet å øke. Nå ser vi for alvor konsekvensene det ble varslet om tidligere, sier han.

For Önder Sökemen ved «Kontoret» er fortsatt stengte grenser dårlig nytt. De har noen svenske kunder, men også kundene begynner å slite nå.

– De svenske kundene våre er jo også permitterte eller har mistet jobben. Det påvirker deres privatliv og økonomi. Vi må bare kjempe videre, men søskenlandene burde klart å finne en løsning på dette, sier han.