Sverige ber Norge om særordning for kriserammede Strömstad

Pandemien og stans i grensehandelen mellom Norge og Sverige har ført Strömstad i Nordre Bohuslän ut i en dyp krise. Med unntak av korte perioder har grensen vært stengt siden i vår.

På ett år har arbeidsløsheten i kommunen økt med 75 prosent, og ordfører Kent Hansson tror det bare begynnelsen.

– Det handler om 1.500 til 2.000 personer som nå har fått varsel om oppsigelser eller er oppsagt. Det er mer enn 20 prosent av den arbeidsføre befolkningen i kommunen, sier Hansson.

Mange bedrifter føler seg nå tvunget til å varsle oppsigelser, sier han.

Ber Norge om særløsning

– Det økonomiske krisen har slått hardere mot Strömstad enn mot andre kommuner, sier utenrikshandelsminister Anna Hallbe.

Hun deltok onsdag i et digitalt møte med representanter for kommunen og næringslivet.

– Vi har forsøkt alle tenkbare tiltak. Det vi kan gjøre, er å fortsette å jobbe for at grensene skal åpnes igjen, sier Hallberg.

Hun sier svenske myndigheter håper at Norge kan åpne for en særløsing, slik man har i Tornedalen, der Finland har åpnet grensene for dem som bor i grensekommunene.

– Det er det jeg har forsøkt å jobbe og jobbe for. Men hittil har Norge valgt å se på grensestengningen som en effektiv måte å stanse smitten. Vi synes ikke den er det, sier Hallberg.

Ekstra utsatt

Selv om de stengte grensene rammer alle kommunene med grensehandel, er Strömstad ekstra utsatt. Årsaken er at byen har en spesielt stor turistnæring.

Mange virksomheter har pleid å legge sine møter og treff halvveis mellom Göteborg og Oslo. Nå går også denne næringen på sparebluss.

På møtet ble også de sosiale og følelsesmessige konsekvensene av grensestengningen diskutert.

– Det er viktig å løfte de spørsmålene i kontakten med de andre nordiske regjeringene. Det handler om menneskers samvær eller mangel på samvær. Jeg kjente hvor vanskelig situasjonen var. Det blir lettere for meg å viderebringe budskapet etter dette, sier Hallberg etter møtet.