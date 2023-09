Stort kloakkutslipp i Oslo – fraråder all bading

Lekkasjen har trolig pågått siden søndag og ble først oppdaget fredag formiddag.

– Det har gjort at en del urensa avløpsvann har gått ut i Alnaelva og videre ut i Oslofjorden, sier Frode Hult, beredskapsleder i vann- og avløpsetaten i Oslo til NRK.

Alna renner ut i Bjørvika.

– Vi har aldri opplevd maken

Det er 130 millioner liter avløpsvann som har rent ut.

Det tilsvarer 16 250 lastebillass.

– Det er et ganske stort utslipp, sier Hult.

Han forteller at en vegg inne i et avløpsrør er blitt knust. Det har trolig skjedd på grunn av uværet forrige helg.

– Det er ganske heftig. Vi har aldri opplevd maken i vann og avløpsetaten til det som skjedde på systemet.

Slik ser det ut på innsiden av avløpsrøret, der en vegg har knust. Foto: Vann og avløpsetaten i Oslo

Fraråder bading

Oslo kommune fraråder nå bading i Oslofjorden.

– Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen nå og det blir frarådet å bade i den søndre delen av indre Oslofjorden frem til neste uke, sier Hult.

Kommunen skriver på sine nettsider at de fraråder bading inntil videre.

Siden kloakk har gått urenset ut i fjorden, kan det bli økte nivåer av bakterier, virus og andre smittsomme stoffer i vannet, sier kommuneoverlege Frode Hagen i Oslo kommune i NRK.

– Det kan gi økt risiko for at man blir smittet når man blir utsatt for dette.

Frarådingen gjelder blant annet populære badesteder som Sørenga, Operastranda, Hovedøya, Lindøya og Bleikøya.

Kommunen har gjort vannmålinger, men at de ikke har fått resultatene ennå.

Vann- og avløpsetaten har jobbet i hele dag med å stanse lekkasjen.

– Nå går det noen få liter i sekunder ut i det overløpet.

Han forteller at kommunen arbeider videre utover ettermiddagen.

Det var TV 2 som første meldte at kommunen fraråder bading.