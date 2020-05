– Det skulle ikke være så voldsomt komplisert å finne veien fra Oslo til Skien, sier Einar Timdal.

Han og samboeren Siri Rui har i lengre tid tenkt at de skulle bruke elsyklene for å besøke slektninger i Skien. Samboerparet bor i Oslo, drøyt 133 kilometer unna telemarksbyen.

Han brukte Statens vegvesens sykkelplanlegger for å finne enkleste vei. Der kan du plotte inn hvor du skal og få anbefalt en sykkelrute. Du får også vite antatt reisetid, hastighet og energiforbruk.

Men Timdal ble overrasket over ruten som ble foreslått.

Foreslo ferjehopp

Planleggeren ville nemlig sende ham fra havna i Oslo og inn på Kiel-ferja sørover i Oslofjorden.

– Den skulle vi ta til den krysser med Bastø-ferja, sier han.

Bastø-ferja og strekningen mellom Moss og Horten. Midt i Oslofjorden forslo sykkelplanleggeren at syklistene skulle bytte ferje.

– Der skulle vi vel hoppe, det sto ikke helt klart. Men vi skulle i hvert fall over på den og ta den inn til Horten. Det rareste er egentlig at de to ferjene skulle treffe hverandre samtidig. Jeg ville tro at de skulle ha en ganske god klaring, sier han.

Feil i datagrunnlaget

Sykkelruteplanleggeren er fortsatt under utvikling, og Statens vegvesen vedgår at den har et visst forbedringspotensiale.

– Her er det tydelig noen feil i datagrunnlaget som gir en morsom effekt! skriver Ole Johannes Nedrebø vegvesenets geodataseksjon i en e-post.

I planleggeren kan du plotte inn start og sluttpunkt. Foto: Skjermdump

Planleggeren tar utgangspunkt i informasjon som ligger i Nasjonal vegdatabank.

– Formålet er primært hvordan vi skal drifte gang- og sykkelvegnettet bedre. Men samtidig har sykkelvegdataene flere bruksområder. Det finnes ikke noe annet offisielt nasjonalt datasett for sykkelruteplanlegging, og Statens vegvesen jobber derfor med å utvikle sykkelvegdatene. Vi har supplert med opplysninger fra andre kartdatabaser – blant annet om stier, traktorveger og lignende, skriver Nedrebø videre.

Vegvesenet håper andre ikke blir skremt fra å ta i bruk tjenesten.

– Vi setter pris på tilbakemeldingen. Til tross for svakhetene kan sykkelveg.no være et nyttig redskap for folk som trenger inspirasjon og hjelp til å planlegge sykkelturer, sier han.

Sykler likevel

Da Timdal la ut bilde fra sykkelplanlegger på Facebook, haglet det inn med gode forslag til hvordan ferjehoppet kunne utføres. En av dem foreslo å svømme med sykkelen på ryggen.

Til tross for det kompliserte ruteforslaget, kommer ekteparet til å teste sykkelturen til Skien. Men de velger nok en annen rute.

– Jeg føler litt at kunstig intelligens ikke er en utfordring for den menneskelig intelligens. Datamaskiner er fortsatt ganske dumme, sier Timdal og ler.