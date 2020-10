Smitterekord i Drammen: – Nå er det alvor

– Det er på høy tid å finne frem dugnadsånden. Vi ser en utvikling som er svært bekymringsfull.

Det sa Drammensordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i en pressekonferanse i ettermiddag, hvor hun pekte på alvoret rundt koronasituasjonen i Drammen.

I dag tidlig ble det meldt om rekordmange smittetilfeller i Drammen kommune.

Ordføreren er klar på at innbyggerne må være forberedt på at smitten kan stige ytterligere.

Har ikke kontroll på halvparten

Det har vært 28 nye smittetilfeller i Drammen det siste døgnet.

– Vi påviser kun halvparten av tilfellene, ifølge WHO. Vi vet derfor aldri helt hva som skjer med den halvdelen som vi ikke har kontroll over. Vi kan ikke ha oversikt over det vi aldri får testet, sier kommuneoverlege John David Johannessen til NRK.

Kommuneoverlege John David Johannessen Foto: Azad Razaei / NRK

Det er dette som uroer kommuneoverlegen.

– De tilfellene vi faktisk har påvist har økt dramatisk denne uka i Drammen. Vi regner med at de tilfellene vi ikke får påvist øker i samme grad, sier han.

– Mens vi tidligere har sett at en smittet person kanskje smitter en eller to andre, har vi nå tilfeller der en smittet person er opphav til over ti personer.

Flere anbefalinger

Det innføres nå flere omfattende tiltak. Disse tiltakene er anbefalinger, og ikke påbud.

Det anbefales blant annet at maks 20 deltakere skal samles på innendørs arrangementer, om å unngå kollektivtrafikk i rushtiden, og å ha maks ti nærkontakter i uka.

På NRKs spørsmål om hvorfor det blir innført anbefalinger og ikke påbud, svarer kommuneoverlege Johannessen at det ikke skal være nødvendig med påbud.

– Dette bør ikke være nødvendig når samfunnet står overfor en pandemi. Når folk får anbefalinger så er det forventet at man skal forholde seg til og etterfølge dette.

– Vi søker alltid frivillig deltakelse, hvis ikke dette går så kan det bli innført påbud. Blir det nødvendig, så vil det komme påbud også i vår kommune.