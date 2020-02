Slo motspiller som lå nede flere ganger i ansiktet – fikk fem måneders fengsel

Under en 5. divisjonskamp mellom Selbak 2 og Torp IF i Fredrikstad i august i fjor, ble en 21 år gammel Torp-spiller angrepet av en motspiller.

Torp-spilleren ble slått i ansiktet med knyttet hånd slik at han falt i bakken og besvimte. Den 25 år gamle motspilleren bøyde seg deretter ned og slo ham gjentatte ganger i ansiktet.

21-åringen svelget tungen, fikk hevelser og brudd i høyre underkjeve. I etterkant måtte han opereres og lå fire dager på sykehus.

– Vi var redde, og det gikk fort opp for folk at det var alvorlig. Det er en spiller vi er veldig glade i som lå bevisstløs. Jeg tror alle var like redde, både publikum, spillere og dommere, sa leder Atle Engsmyr i Selbak Turn og Idrettsforening til NRK etter hendelsen.

Godtar trolig dommen

Nå er spilleren på Selbak 2 dømt til fem måneders fengsel og til å betale 21-åringen over 60.000 kroner i erstatning. Straffen er én måned strengere enn aktors påstand.

– Det er en grundig dom. Vi har ikke tatt noen endelig beslutning på om vi skal anke, men jeg tror at han vil godta dommen og at han er interessert i å bli ferdig med saken, sier 25-åringens forsvarer Catharina Cecilie Gjesti.

25-åringen forklarte seg i retten i januar at han hadde angret på slagene helt siden kampdagen i august.

Bistandsadvokat Espen Johansen og aktor Siri Holden i Fredrikstad tingrett i januar. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Alt skjedde så fort. Fornærmede lå bare der, jeg bare slo og ble dratt vekk. Jeg var litt sint, men det gikk over veldig fort, forklarte han.

Ifølge dommen har voldshendelsen preget 21-åringen mye i ettertid. Han gikk glipp av skolegang og kan ikke spille fotball før i april.

– Vold hører ikke hjemme på banen. Det hører ikke hjemme noe sted. Jeg vil ikke at folk skal oppleve det samme som jeg har opplevd, fortalte han i retten.

Karantene fra fotballen

Fotballdommerne som dømte kampen i august sendte også saken til påtalenemnda i Norges Fotballforbund. 25-åringen fikk en karantene på tre år.

I fjor satte VG gjennom en rekke artikler søkelyset på vold og trusler i fotballen og mangel på konsekvenser for voldsutøverne.

I en rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) kom det frem at det ble registrert 79 volds- og trusselhendelser bare i 2019, men at kun fire av dem endte i behandling hos doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund.

Fredrikstad tingrett skriver i dommen mot 25-åringen at det er lite rettspraksis på straffenivået for voldsbruk i idrettssammenheng.