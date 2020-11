Så mye har koronakrisen kostet Norge

Koronatiltakene har kostet Norge dyrt. Blant annet har uteserveringene, treningssentre og butikker måttet stenge ned og mange har mistet jobbene sine.

Den ny salderingen av statsbudsjettet for 2020 viser at tiltakene som er foreslått eller vedtatt, vil ha en totalpris på 131 milliarder kroner.

I tillegg har statens inntekter sunket og utgiftene til dagpenger økt.

Dette har bidratt til at budsjettbalansen for 2020 er «kraftig svekket».

Utgiftene har regjeringen kompensert for ved å øke bruken av oljepenger.

Kari Olrud Moen mener pengebruken har vært nødvendig. Foto: Knut Falch

Statsekretær Kari Olrud Moen (H) mener det både har vært nødvendig og riktig å bruke mye penger under pandemien.

– Det har bidratt til å dempe de økonomiske konsekvensene av pandemien. Alternativet ville vært at flere arbeidsplasser gikk tapt og at mange familier og bedrifter ville følt større utrygghet for sin egen økonomiske fremtid, sier hun.

Koronatiltak som er vedtatt eller foreslått for 2020: Ekspandér faktaboks Tiltak overfor bedrifter: 67,3 mrd .

. Utvidelser av inntektssikringsordninger for personer: 15,8 mrd .

. Øvrige kompensasjonsordninger: 11,1 mrd .

. Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver: 29,8 mrd .

. Andre tiltak: 7,0 mrd.

Har ikke blitt fullt kompensert

Hovedstadens koronarelaterte utgifter i 2020 anslås til å være på rundt 2,6 mrd. så langt.

I tillegg til dette har kommunen en nedgang i skatteinntektene på rundt en halv milliard kroner.

Med dagens smittesituasjon kan utgiftene fort stige, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Med smitteoppblomstringen vi har sett de siste ukene, må vi nok forvente at vi lander på et høyere kostnadsnivå enn vi tidligere har budsjettert med, sier han.

Oslo kommune har på nåværende tidspunkt heller ikke blitt fullt økonomisk kompensert for kostnadene knyttet til pandemien, slik Stortinget har bestemt.

Oslo kommune har fortsatt ikke blitt fullt kompensert for kostnadene de har hatt i forbindelse med pandemien. Det fortviler byråd Einar Wilhelmsen seg over. Foto: Anders Fehn / NRK

Wilhelmsen beskriver situasjonen som en stor belastning.

– Vi er snart i desember, og vi har fortsatt ikke fått en endelig avklaring på hvor mye Oslo kommune faktisk får. Jeg forventer at Oslo kommune får full kompensasjon, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) sier kommunene ikke har noe å frykte.

– Kommunesektoren har fått 17,7 mrd kroner i kompensasjon fra staten så langt i 2020. Det gjenstår betydelig midler som skal betales ut før jul i påvente av at Stortinget vedtar nysalderingen av statsbudsjettet. Oslo og de andre kommunene kan forvente at de får dekket de utgiftene de har hatt i forbindelse med koronapandemien, sier Astrup.

Rammet hardt

Norges nest største by Bergen har beregnet at totalsummen på tiltakene vil koste 380 millioner i 2020.

– Det er klart at pandemien har rammet kommunens økonomi hardt. Men mye av utgiftene er kompensert, og staten har vært tydelig på å dekke våre kostnader fremover. Det velger vi å stole på, sier finansbyråd Erlend Horn (V).

Erlend Horn sier pandemien har rammet kommunen hardt. Foto: Geir Olsen / NTB

Bergen har i tillegg gitt egne krisepakker utover dette. Disse har en prislappen på totalt 401 millioner. Så langt har staten dekket en andel på 137 millioner.

– Vi visste at det var en risiko for at ikke alt dette ble kompensert. Vi kunne selvsagt ønsket å få dekket mer, men ville uansett valgt å gjøre det samme igjen, sier han.