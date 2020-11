Viderefører alle tiltak frem til 14. desember

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oslo kommune viderefører i dag tiltakene som gjelder i Oslo de neste to ukene. Det betyr blant annet skjenkestopp, rødt nivå på ungdomsskolene og begrenset sosial kontakt.

– Mesteparten tyder på at vi må leve med tiltakene ut 2020, sier byrådsleder Raymond Johansen under dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

Smittespredningen i hovedstaden er fortsatt høy. Det siste døgnet er det registrert 176 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 14 flere enn døgnet før.

– Selv om smittetallene i byen ser ut til å flate ut, er jeg bekymret for smitten i noen bydeler, sier Johansen som understeker at han ønsker seg en normal jul mer enn noe annet.

Fortsatt er det bydelene Grorud og Bjerke som har det høyeste smittetrykket. Byrådslederen uttrykker bekymring for at episenteret er i de østlige bydelene.

Det gjøres et kommunikasjonsarbeid for å sende ut informasjon til hele befolkningen. – Vi vet at alle ikke snakker så godt norsk, og at alle ikke følger med på nyheter.

Byrådslederen understreker at alle kan bestille en koronatest gratis når de vil.

Vil unngå stenging av skoler

Byrådet er bekymret for at smitten blant barn og unge i hovedstaden øker. Derfor videreføres rødt nivå i videregående skole, og gult nivå innføres på barneskoler.

– Vi vil ikke stenge skolene, men vi ser an situasjonen, sier Johansen som understreker at alles rett til utdanning må sikres samtidig som man har kontroll på pandemien.

Oslo kommune vil unngå stenging av skoler, men vurdere målrettede tiltak i enkelte bydeler.

– Hvorfor har dere ikke satt barneskolene opp til rødt nivå?

– Rødt nivå betyr ikke stenging, men store innskrenkninger. Det betyr at AKS hovedsakelig må være hjemme. Vi prøver å heller ha målrettede tiltak på gult nivå, sier Johansen.

Gult nivå betyr at elevene fortsatt skal være på skolen, men at de skal være adskilt og i kohorter.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at smitteutviklingen blant barn blir fulgt tett.

– Vi ber alle barneskolene om å hente frem beredskapsplaner i tilfelle overgang, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Thorkildsen sier også at kommunen også vurderer rødt nivå i barnehager, men at smitten er lavere der.

Grunn til optimisme

Smitten øker fortsatt i Oslo. Tiltakene har ført til en positiv trend der smitten har gått ned, men smittetrykket er fremdeles høyt.

– Jeg hadde håpet på at tiltakene hadde gått noe ned. Det er positivt, men ikke nok til at man kan lette på tiltakene, mener Johansen.

Han understreker at han er glad for at politiet følger opp brudd på smittevernreglene.

– Bryter du smittevernreglene risikerer du å bli straffeforfulgt.

De siste to rundene med innstramminger i Oslo skulle i utgangspunktet vare til ut november, som vil si til og med mandag i neste uke.

Dersom smittetallene fortsetter å gå ned har byrådet tidligere sagt at det kan komme lettelser på tiltakene i desember.

Bønnerop om overlevelsespakke

Fortsetter nasjonale tiltak

Under regjeringens pressekonferanse onsdag ble det klart at de nasjonale koronatiltakene blir videreført i minst tre uker til.

Det er bare fire uker til julefreden senker seg, og for mange haster det litt med å planlegge feiringen. Målet til regjeringen er at vi skal kunne feire en mest mulig normal jul.

– Vi trenger mer tid, og vi må se en klar nedgang i smitten for å vurdere å åpne. Vi må derfor leve med de tiltakene vi har i tre uker til, sa statsminister Erna Solberg onsdag.

FOLKETOMT: Slik så det ut i Torggata natt til forrige lørdag. Normalt ville det vært et yrende liv her. Nå fortsetter tiltakene utover i desember. Foto: Espen Alnes / NRK

10. november innførte byrådet en sosial nedstengning. De nye reglene som kom på toppen av de gamle var slik:

Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Unntak er begravelser og bisettelser.

All fritidsaktivitet for voksne stenges.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Det innføres rødt nivå med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.

Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys. Svømmeopplæring får også fortsette.

Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten.

Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

Uka etter ble det strammet inn ytterligere i hovedstaden:

Da gikk også ungdomsskolen over til rødt nivå. Og innendørs fritidsaktiviteter for unge helt ned til 13 år ble forbudt.

Oslos nabokommuner valgte å gjøre de samme innstrammingene helt eller delvis.