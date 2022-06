– Jeg ble veldig skuffet og overrasket over at politiet forsøker å avlyse istedenfor å gjøre alt de kan for å beskytte denne viktige solidaritetsmarkeringen.

Det sier Truls Gulowsen.

Han er en av flere som har reagert spontant i sosiale medier på at Oslo-politiet har anbefalt å avlyse kveldens markering på Rådhusplassen.

Kontrabeskjed fra politiet

Lørdag ble alle pride-arrangementer avlyst etter terrorangrepet i Oslo, men søndag kveld kom en ny beskjed.

Det skeive miljøet varslet en markering på Rådhusplassen mandag kveld klokken 19.30.

Politiet hadde godkjent dette. Oslo kommune stilte Rådhusplassen til disposisjon. De bevilget penger til markeringen.

Men mandag ettermiddag kom kontrabeskjeden fra Oslo-politiet.

– Vi har vært i kontakt med arrangør tidligere. Da var det snakk om en liten markering. Nå har det utviklet seg til en veldig stor markering. Vi anbefaler at det ikke gjennomføres, sier Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

Politiet er der likevel

Strand sier at politiet likevel vil være til stede, dersom noen skulle trosse anbefalingen og dukke opp:

– Det som er vanskelig for oss, er hvis vi har arrangementer andre steder i Oslo som vi ikke kjenner til. Det er svært vanskelig å sikre de arrangementene. Anbefalingen vår er ganske tydelig. Vi håper publikum tar det innover seg.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), gikk opprinnelig ut og ba flest mulig om å delta på markeringa. Etter at politiet anbefalte folk å ikke dra dit, har også Johansen endret mening.

– I ettermiddag har politiet kommet med nye råd, og bedt Oslo pride utsette sitt arrangement på Rådhusplassen i kveld. Dette tar Oslo kommune til etterretning, og som byrådsleder ber jeg folk følge politiets råd, skriver byrådslederen på Facebook.

Reaksjoner i sosiale medier

Da nyheten ble kjent i ettermiddag, reagerte Truls Gulowsen umiddelbart. Han la denne meldingen ut på Twitter.

Han syntes det var en rar beskjed fra politiet:

– Dette er jo en solidaritetsmarkering for de hat-drapene som skjedde natt til lørdag. Jeg tror det er veldig viktig at flest mulig stiller opp og viser solidaritet etter angrepet som har skjedd på Norges skeive befolkning.

– Da må vi gjøre alt vi kan som samfunn for å legge til rette for at sånne solidaritetsmarkeringer kan skje og ikke drive å avlyse dem, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen reagerte da politiet anbefalte å avlyse mandagens pride-markering. Foto: Marte Iren Noreng Trøen

Han vil selv ta turen til Rådhusplassen i kveld, til tross for politiets råd.

– Jeg kommer til å dra dit, og jeg håper flest mulig drar dit og viser solidaritet på en sterk og trygg måte.

– Lurer på grunnen

Rødt-politiker og aktivist Sofia Rana (R) stiller spørsmål ved hva som ligger bak politiets vurdering.

– Politiet sier de ikke har noen indikasjon på at noe skal skje, og da lurer jeg på hva som er begrunnelsen.

– De klarer å mobilisere når rasistiske organisasjoner kommer for å spre hat i gatene, og da lurer jeg på hvorfor de ikke klarer det når Oslo skal samles i kjærlighet, sier Rana.

Rødt-politiker Sofia Rana har tenkt til å trosse politiets anbefaling – og planlegger å møte opp på pride-markering uansett. Foto: Privat

Hun mener det er spesielt viktig at folk får møtes etter skytingen på lørdagen.

– Det er mange som har det vondt og vanskelig, så vi må vise solidaritet og stille opp for hverandre. Folk skal ikke sitte hjemme alene og bli preget av dette. Vår reaksjon som by bør være å vise at vi står samlet, sier Rana.

Hadde spontan parade

Lørdag ble pride-paraden avlyst. Likevel samlet folk seg i gatene og marsjerte fra Grønland til Rosenkrantz' gate der skytingen fant sted.

– Folk tenker at politiet sitter på informasjon de ikke deler, men samtidig sier at de ikke har det. Det blir en dobbel beskjed. Jeg tror folk vil møtes uansett, sier Rana.

Bare timer etter masseskyting ble det arrangert et spontant pridetog i Oslos gater, selv om arrangementet egentlig ble avlyst. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

NRK erfarer at de skeive organisasjonene vurderer flere alternativer, blant annet å satse på en digital markering. Ingenting er bestemt ennå.