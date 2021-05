Politiet styrker beredskapen etter 17. mai-kaos

Politiet styrker beredskapen inn mot pinsehelgen, etter at flere unge voksne mellom 18 og 25 år gikk til angrep på politiet med flasker og brostein på Stortorvet i Fredrikstad mandag kveld.



For å få kontroll på situasjonen måtte politiet sette inn flere patruljer og et helikopter.

Nå ønsker politiet seg også flere voksne i bybildet og tror mangelen på voksne i sentrum i går slo uheldig ut.



– Vi tar høyde for at en ny langhelg som kommer nå. Blir det fint vær så er det mange som samler seg i sentrum. Når det er en god blanding mellom voksne og unge hindrer det slike hendelser, sier politistasjonssjef Ivar Prestbakken.

Så langt er det ingenting som tyder på kaoset som utspilte seg i Fredrikstad sentrum var planlagt, forklarer han.



Hittil er 14 personer arrestert, ti sitter fortsatt i varetekt og skal avhøres. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

Mener pandemien spiller en stor rolle

– Jeg kan tenke meg at unge er lei pandemien. Mange får ikke lov å gjøre som man vil, turer blir avlyst og mange landstreff ble ikke noe av. Jeg tror folk ble veldig hissige og hadde kort lunte, og alt brøt ut samtidig, sier Harven Goges.

LEI: Harven Goges tror mange er lei pandemien. Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Han var i sentrum da situasjonen eskalerte, og forteller at det hele startet fredelig, men det tok ikke lang tid før puljer med svært berusede ungdommer samlet seg.

– Både ungdommer over og under 18 år gikk rundt på gata og drakk med en sixpack i hånda. Jeg synes det hele er mangel på respekt.

– Må skaffe mer kunnskap

Etter gårsdagen hendelse mener ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, at kommunen må skaffe seg mer kunnskap om opptøyene og volden som oppsto.

Hendelsen blir nå et tema i neste politiråd og for de forebyggende tjenestene i kommunen.

MER KUNNSKAP: Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap) mener man må få mer kunnskap om gårsdagens hendelser. Foto: Rune Fredriksen / NRK



– Det er overraskende og veldig trist å se at dette skjer i Fredrikstad. Jeg har reflektert over at vi har levd under en pandemi i godt over ett år nå, og at det er krevende tider for mange, så at det kan ha en forklaringsfaktor skal man ikke utelukke.

Politimesteren er bekymret

I et innlegg på Facebook skriver politimester Ida Melbo Øystese at hun er bekymret.

«I løpet av helgen måtte mine mannskaper håndtere mange berusede ungdommer i bunad og findress som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Dette er opplevelser og politioppdrag både vi og de involverte helst skulle vært foruten.»

Hun skriver videre at hun ønsker at flere foreldre kommer mer på banen når vi nå går inn i pinsehelgen.

MYE ALKOHOL: Politiet måtte rykke ut til ungdom som var overstadig beruset flere steder i Fredrikstad. Foto: HELENE HILLESTAD / NRK

«Vær i stand til å hente barnet ditt om de skulle trenge det. Vær en tilgjengelig voksenperson som barna kan ringe om de opplever noe ugreit, eller trenger hjelp.»

Hun forklarer at oppdragene politiet måtte håndtere i helgen og på nasjonaldagen får ulike konsekvenser. Blant annet må politiet nedprioritere andre oppdrag.

«Folk som er sterkt beruset er langt mer sårbare både for å bli utsatt for, og å begå kriminalitet. Jeg synes det er trist når unge mennesker kommer i kontakt med politiet på en slik måte at det kan få konsekvenser senere i livet.»