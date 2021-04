Politiet stengte utendørs trening – eier fortviler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis myndighetene frykter smitte ved aktivitetsplasser, oppfordrer jeg dem til å stenge alle som er åpen for dette i dag, ikke kun min, sier Roddy Mcleod.

Han er styreleder for treningssenteret som torsdag ble stengt ned av politiet.

Tanken på etablere utendørs treningspark kom da eksisterende aktivitetsparker ble overbelastet, forklarer Mcleod. Han ønsket derfor å tilby et alternativ til innbyggerne i Askim.

UTENDØRS: Roddy Mcleod sier han har apparater utendørs på treningssentrene sine i Ski og Ås, men at han her ikke har fått beskjed om å stenge. Foto: Freddie Larsen

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Ifølge han har treningssenteret ikke flyttet utendørs, men blitt utvidet etter nedstengningen med utstyr de hadde på lager.

– Jeg er ekstremt trist over hele situasjonen og jeg har prøvd flere ganger å forslå til kommunen at det finnes løsninger, men jeg blir ikke hørt, sier han og mener regelverket er utydelig:

– Jeg kan godta at jeg må stenge, men da må de gi meg en redegjørelse for hvorfor, sier han.

Prioriterer brudd på smittevernforskrifter

Politiet sperret av treningsapparatene med sperrebånd og tok ut låsepinner av apparatene, forteller oppdragsgiver i Øst politidistrikt, Jo Rennemo Jellum.

– Kommunen varslet oss om at det foregikk utendørstrening, som ifølge kommunen ikke var lov i henhold til koronaforskriften de har. Så vi var der og stanset den treningen som foregikk utendørs, sier han.

Jellum sier brudd på smittevernloven er noe politiet prioriterer.

– Det er jo forskjellig regelverk i ulike kommuner, så vi har et tett samarbeid og prøver å prioritere de bruddene vi får melding om.

– I strid med reglene

Kommunikasjonssjef i Indre Østfold kommune, Mimi Kopperud sier at treningssenteret har fått pålegg om å stenge aktiviteten utendørs.

– Det har vært mye dialog i denne saken. Beskjeden er at treningssentre er stengt i Viken i henhold til covid-19 forskriften og da kan man ikke bare flytte aktiviteten utendørs.

Kopperud sier hun er helt sikker på at dette er gjort i beste mening for å tilby folk fysisk aktivitet og ikke for å bryte forskriften.

– Men nå skal vi gjøre alt vi kan for å redusere mobilitet, folk skal forflytte seg minst mulig og være minst mulig sosiale, og dette er en treningsaktivitet som må stenges på lik linje med andre treningssentre.

Treningsapparater i parker er noe som er åpent for alle, men vil bli vurdert dersom det blir store ansamlinger av folk, sier Kopperud.

– Ser vi store ansamlinger av folk der, må vi ta noen grep. Men det er parker som allerede er etablert og er åpne for allmennheten.