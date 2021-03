– Det er veldig ubehagelig å vite at noen har vært inne på kontoen min. Jeg har lagd et passord som er ganske vrient, så jeg synes det er merkelig at noen klarer å komme seg inn, forteller Eilertsen.

21-åringen mistet kontroll over sin egen instagramkonto i fjor. Hackere sendte flere direktemeldinger fra hennes konto til vilt fremmede mennesker.

– Meldingene var skrevet på engelsk og handlet om at jeg jobbet i en bedrift. Heldigvis ble det ikke delt noen bilder eller videoer på profilen.

I dag opplever Eilertsen fremdeles at noen prøver å logge seg inn på instagramkontoen. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

Eilertsen har sikret sin egen e-post med totrinnsverifisering, likevel opplever hun jevnlig at noen prøver å logge seg inn.

– Jeg er veldig stresset for at det kan skje igjen. Jeg frykter er at ansiktet mitt blir misbrukt på pornosider, gamingsider eller at personopplysningene mine blir spredt, sier hun.

NRK forklarer Fire tips for å unngå å bli hacket for svar Sikre e-posten din med totrinnsverifisering der det er mulig. Sørg for å ha sterke og forskjellige passord til alle tjenestene. Vær skeptisk til e-post med lenker eller vedlegg. Unngå å logge inn i en tjeneste gjennom en annen, som for eksempel at du går inn i Spotify gjennom din Facebook-konto. Over 100.000 nordmenn er offer for ID-tjuveri Forrige kort Neste kort

Mange tar kontakt med politiet

Stadig flere ungdommer opplever det samme som Eilertsen. Politiets nettpatrulje forteller at mange unge mister kontrollen over sine sosiale medier-kontoer.

– Vi ser at folk kanskje ikke tar sikkerheten på nett på så stort alvor som de burde. Mange lar seg lure av svindlere, sier politibetjent Jostein Dammyr.

Han jobber i politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt.

Politioverbetjent Jostein Dammyr i politiets nettpatrulje sier de har hatt stor økning i antall henvendelser det siste året. Foto: Øst politidistrikt

Dammyr forteller at hacking rammer folk i alle aldre, men at de ser en særlig økning blant ungdom.

– Det viktigste vi gjør i det forebyggende sporet er å informere om å ha gode passord, bruke totrinnsverifisering, ikke bruke de samme passordene flere steder og det å ha et bevisst forhold til passord og sikkerhet generelt på nett.

Ungdom glemmer å sikre e-post

Seniorrådgiver i Slett meg, Hans Marius Tessem, sier at svindlerne ønsker å ta over kontoer på sosiale medier av flere årsaker.

Blant annet fordi det er enkelt å identifisere falske kontoer, dersom det kun er et par innlegg på Facebook for eksempel.

– Det er enkelt for meg og deg å se at det er en falsk konto. Å bygge den opp til å se ekte ut er mye jobb. Da er det enklere å ta over en ekte konto og bruke den til svindel, forklarer han.

Seniorrådgiver i Slett meg, Hans Marius Tessem råder alle til å bruke totrinnsverifisering. Foto: slettmeg.no

Han sier unge ofte har flere e-postkontoer som ikke brukes til noe annet enn å opprette profiler på sosiale medier. Mange glemmer å sikre disse.

Han råder alle til å bruke totrinnsverifisering.

– Det viktigste budskapet er å sikre kontoene med totrinnsverifisering, ikke bare på nettstedene, også på de stedene som er livbøyen. Hvis de har kontroll over både Facebook og e-post-adressen, begynner det å bli vanskelig å få tilbake kontrollen.