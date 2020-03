Overrasket sykehusansatte: «Dere er superhelter»

– Det var ordentlig hyggelig. I disse dager er det slik at man spiser mens man løper, sier Janne Myrvang, som jobber ved Sykehuset Østfold.

Onsdag ble de ansatte ved sykehuset overrasket med pizza til lunsj. Men det var ikke bare maten som gledet. Inni eskene var det også skrevet hilsener som varmet.

Janne Myrvang og hennes kolleger i administrasjonen på medisinsk avdeling fikk blant annet denne hilsenen. Foto: Privat

«Dere er ekte hverdagshelter», sto det i en av eskene Myrvang åpnet.

I de andre eskene var det skrevet meldinger som «Dere er uvurdelig», «Dere ofrer dere selv for å redde andre» og «Men andre tenker på seg selv, tenker dere på alle andre!».

– Tårer i øynene

De oppmuntrende ordene var skrevet av ansatte hos Peppes Pizza i Sarpsborg.

– Vi hadde lyst til å vise at vi setter pris på dem. Derfor leverte vi 40 pizza til matmottaket på sykehuset. Tilbakemeldingene er at de fikk tårer i øynene, og det varmer hjertet vårt, sier daglig leder Martin Petersen.

Martin Petersen og Asaad Alomar leverte 40 pizzaer til Sykehuset Østfold i Sarpsborg onsdag.

Restauranten har stengt lokalene som følge av koronatiltakene, men har fortsatt take away-leveringen. Petersen forteller at de hadde et oppriktig ønske om å gi en oppmuntring til de sykehusansatte. Samtidig hadde de et behov for å få ned varelageret litt.

Derfor fant de ut at en stor leveranse rundt lunsjtider kunne passe.

– Det ble bra for begge parter, og vi har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger, sier han.

Maner til dugnadsinnsats

«Helsepersonell er superhelter uten kappe. Takk!» sto det i esken som Roy Kenneth Nilsbakken spiste til lunsj. Han forteller at de sykehusansatte får mange oppmuntringer om dagen, og onsdagens pizzastunt slo svært godt an.

Likevel mener han den aller beste håndsrekningen folk kan gi, er å være disiplinerte for å unngå smittespredning.

– Den beste måten å heie på oss er å gjøre jobben så enkel som mulig. Følg restriksjonene fra helsemyndighetene, sier han.

Selv var han med på en klappe-seanse i dag, der omkring hundre personer brukte et minutt på å heie på andre i helsevesenet.

– Vi klappet for dem som kom med varer og for dem som laget mat. Det henger sammen, og det er mange som er involvert, sier han.