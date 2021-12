– Det skal jo være et tre som viser takknemlighet for hjelpen vi fikk fra britene under krigen. Da må det ikke se ut som en skadeskutt gammel gran.

Det sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg, som kommer til å fremme et forslag om et nytt juletre i bystyret onsdag.

Anne Haabeth Rygg vil kjøpe et nytt juletre til London. Foto: Anders Fehn / NRK

– Treet som er sendt til London i år ser helt begredelig ut. Mange greiner har brukket av, og det ser skjevt og forferdelig ut. Det har ikke tålt transporten, tror jeg, sier Rygg.

Forslaget går ut på at britene kjøper et nytt tre på Oslos regning.

– De fortjener et flott tre, og det håper jeg bystyret er enig med meg i.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg beskriver treet som en skadeskutt, gammel gran. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Det var Daily Mail som omtalte saken først.

Mangler Rygg-dekning

Men Anne Haabeth Ryggs håp om flertall i bystyret er nok som å tro på julenissen. I bystyrets forretningsutvalg mandag fikk forslaget bare hennes egen stemme.

Også Høyres andre representant James Stove Lorentzen stemte imot.

Lang reise

– Treet er hentet fra en naturlig skog i Oslo har vært på en lang reise fra Østmarka til Trafalgar Square, sier ordfører Marianne Borgen.

Hun var med på hoggingen av London-grana i november sammen med sin britiske kollega, The Lord Mayor of Westminster.

– Vi gjør det vi kan for å sikre at treet er like flott når det står på Trafalgar Square som da det ble felt marka, sier Borgen.

London-grana var i utmerket stand da den ble felt i Østmarka. Det ligger en lang utvelgelsesprosess bak fra Bymiljøetatens side. Treet har også sertifikat fra Mattilsynet på at det er friskt og uten barkebiller og andre skadedyr. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Britene er misfornøyde

Hvert år gir Oslo et stort juletre i gave til London.

Flere ganger har treet fått kritikk for å være for stygt.

Årets tre er intet unntak og får gjennomgå på sosiale medier.

– Jeg ser jo kommentarer rundt treet der det står at «Det ser jo ut som det har stått siden i fjor», «Det er halvdødt», «Har vi gått til krig med Norge?» og «Norway does not take the saking of Ole Gunnar Solskjær well», forteller gruppelederen.

T reet så sykt ut

Det er ikke første gangen juletreet skaper misnøye hos britene.

I 2019 fikk treet kritikk for å se særdeles tynt ut.

En Twitter-bruker lurte på om treet hadde vært på slankekur: «You look a bit thin. You been dieting?».

En annen beskrev det som blodfattig: «The most anemic tree possible».

Slik så treet ut i 2019. Foto: Victoria Jones / AP

– Jeg tror vi må erkjenne at det kanskje ikke er noe enkelt å transportere et så stort tre på noen god måte til London, og at kanskje trærne i fremtiden bør felles i England, sier Rygg.

Gammel tradisjon

Tradisjonen med norsk julegran til London ble etablert i 1947, som takk til det britiske folk for hjelpen under andre verdenskrig.

– Det er klart at dette er et kjempeviktig tre. Da må det se flott ut og være en hyggelig hilsen, og ikke noe som de lurer på om har stått der siden i fjor eller er halvdødt.

– Jeg er glad for at folk engasjerer seg. Det tar jeg som et tegn på at innbyggerne i London bryr seg om gaven vi sender, sier ordfører Marianne Borgen.

Hun legger til at selv om tradisjonen startet som en tatt til britene for hjelp og støtte under krigen, symboliserer det også vennskap, solidaritet, framtidshåp og fred.