Oslo kommune: – Folk må rett og slett skjerpe seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er veldig bekymret for situasjonen, skriver byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, i en e-post til NRK.

Politiet meldte om en svært hektisk helg. Folk samlet seg ute i gatene og det var fyll og utagerende vold. Byrådslederen minner igjen om at dette er et farlig virus og at det ikke er utviklet noen vaksine.

– Folk må rett og slett skjerpe seg, skriver han.

Videre forklarer byrådslederen at Oslo kommune følger situasjonen fortløpende. De har jevnlig kontakt med politiet og bransjen. Næringsetaten gjennomfører også kontroller.

– Vårt felles mål er å hindre smittespredning, skriver byrådslederen, som understreker at de fleste utestedene overholder kravene og gjør så godt de kan.

Byrådslederen er også spesielt bekymret for smitterisikoen på Sørenga. Først og fremst for at folk ikke overholder avstandsregler.

– Smittevernreglene gjelder uansett, både på stranda eller med en pils i hånda. Det er hyggelig å klemme, men avstandsreglene er kravet for at vi slipper opp og vi ser nå at det glipper hos noen.

Lørdag kveld viste gradestokken 30 i hovedstaden – og det var lite som tydet på at vi er inne i en verdensomspennende pandemi. Du trenger javascript for å se video. Lørdag kveld viste gradestokken 30 i hovedstaden – og det var lite som tydet på at vi er inne i en verdensomspennende pandemi.

Nesten 300 brudd på smittevernreglene

Etter at Oslo fikk normale skjenketider 22. juni har næringsetaten skrevet tre rapporter som omhandler smittevernreglene.

I perioden fra 6. mai til 29. juni har etaten registrert følgende:

152 brudd på enmeters-grensen.

Ett brudd på regelen om ingen bufféservering.

46 brudd på mangel på hånddesinfeksjon, håndvask eller såpe.

93 brudd på mangel på informasjon eller tilrettelegging for smitteverntiltak.

Totalt har de registrert 292 avvik.

– Når vi ser på helhetsbildet etter utvidelsen av skjenketidene er det fremdeles slik at de aller fleste utelivsaktørene gjør sitt beste for å etterleve smitteverntiltakene de har innført. Å sørge for avstand mellom gjester er fremdeles den største utfordringen, sier direktør i Næringsetaten Gunnhild Haugen.

Direktør i Næringsetaten, Gunnhild Haugen, oppfordrer byens befolkning til å ta ansvar når de går ut. Foto: Morten Brakestad / Næringsetaten

– Næringsetaten vil holde kontrollpresset oppe fremover og vil veilede – og i ytterste konsekvens stenge steder som ikke overholder smittevernskrivene, sier Haugen.

Glemmer at det er en pandemi

Næringsetaten i Oslo hadde ni kontrollteam ute i helgen 26. og 27. juni. I en rapport gjort av næringsetaten etter helgen fant de ut at smitteverntiltak på barer i hovedstaden var varierende.

Det kommer blant annet frem at noen utesteder ikke hadde Antibac tilgjengelig, folk danset tett på hverandre og det var lite informasjon til gjestene. Andre steder gikk festingen rolig for seg og smitteverntiltakene var godt ivaretatt.

Håkon og Max fra to av mange som var ute på byen i Oslo lørdag kveld. Dette er første helg etter restriksjonene ble innført at utestedene har lov til å holde åpne til klokken tre. Du trenger javascript for å se video. Håkon og Max fra to av mange som var ute på byen i Oslo lørdag kveld. Dette er første helg etter restriksjonene ble innført at utestedene har lov til å holde åpne til klokken tre.

På et av stedene observerte kontrollørene mye fysisk kontakt mellom gjester i form av tett dansing, klemming og håndhilsing.

«Ingen av gjestene i køen holdt en meters avstand til hverandre til tross for at ikke alle var i samme følge», står det i rapporten.

I lokalet ble det spilt høy musikk og de fleste gjestene i lokalet danset. Kun et fåtall gjester holdt seg ved sine bord.

På et annet sted observerte de at ansatte tok på gjester når de kommuniserte med dem.

Det kommer også frem at det var mange mennesker på bussene og at det altfor få busser i forhold til antall passasjerer.

Flere skjenkesteder hadde også få synlige smitteverntiltak.

En fellesnevner for flere av stedene var at det var mye folk i køene og at ingen av de kontrollerte skjenkestedene hadde utviklet en køsystem. Noe som førte til at gjestene stod svært tett.