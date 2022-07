Ollvar ble kastet ut av et bilvindu og etterlatt for å dø

Torsdag fikk responsgruppa til Kattehuset i Moss en vond telefon.

Seks kattunger hadde blitt kastet ut av vinduet på en grønn varebil langs Sånerveien i Hobøl. Deretter hadde bilen forsvunnet.

– Vi var på plass en halv time senere. Han som hadde meldt ifra hadde fanget to, og etter hvert fikk vi tak i resten ved hjelp av fangstfeller, sier Siv Ekhaugen, som jobber som frivillig ved Kattehuset.

– Den ene ungen var så tynn og liten – det er det verste jeg har sett på de åtte årene jeg har vært med. Hun holdt på å dø rett foran øynene våre, sier hun.

Siv Ekhaugen (t.h.) i Kattehuset i Moss var med på å redde katteungene. Nå har fire av dem fått et midlertidig hjem hos Isabelle Samuelsen i Våler. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Etterlyser vitner

Et vitne skal ha sett at kattungene bli kastet ut av en grønn bil, men fikk ikke med seg bilskiltet. Ekhaugen håper at noen kan ha tips i saken, slik at de kan anmelde til politiet.

– Jeg skjønner ikke hva som går igjennom hodet på mennesker som kan slenge ut uskyldige dyr som ikke har bedt om å bli født en gang, sier hun.

Ollvar, Gurine, Soline og Rudolf Blodstrupmoen trives i sitt nye, midlertidige hjem, men er fortsatt litt skjelvne etter gårsdagens hendelse. Foto: Biger Kjølberg/NRK

Det har vært en travel sommer så langt for Kattehuset. På bare halvannen uke i juli fikk de inn 20 kattunger som ikke hadde en mamma som kunne mate dem. Sommer betyr mer å gjøre for de frivillige katteelskerne.

– Fra midten av juni starter rushet for oss. Mange tenker at en katt ikke har samme verdien som en hund, og at katter klarer seg selv hvis man reiser fra den, sier Ekhaugen.

– Behandlet som søppel

Nå har fire av kattungene fått et midlertidig hjem hos Isabelle Samuelsen i Våler. Hun sendte en melding til Kattehuset da hun hørte at de drev og fanget inn de små nurkene.

– Jeg er en katteelsker, så det er en glede å hjelpe til og passe dem til de kan få et hjem, sier hun mens hun knuger en lys pelsdott til brystet.

– Men jeg blir jo trist og sint over at noen kan behandle dem som søppel.