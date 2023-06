– Da jeg så litt nærmere på han, så jeg hvem det var.

Tidligere lensmann i Flå, Geir Vidme, står i sentrum langs riksvei 7 mens han peker og forteller.

Han hadde fått melding om at det kom en sølvgrå SAAB 9000 i altfor høy fart nedover dalen, og den måtte stoppes.

Foto: NRK / Caroline Bækkelund Hauge

– Det gikk vel litt vel fort dette her, sa Vidme til mannen bak rattet.

– Ja, det gjorde nok det gutt, svarte sjåføren.

Mannen het Olav Thon.

Lensmannen var ikke sein om å smi mens jernet var varmt.

I stedet for bot benytta han anledningen til å snakke varmt for Bjørneparken som sleit økonomisk.

Det skulle forandre hele bygda.

Her skulle Thon komme til å satse for fullt, og investere flere hundre millioner i ei bygd som var i full oppløsning.

Olav Thons varemerke er ei rød hjemmestrikka lue. Han fyller 100 år i dag. Foto: Heiko Junge / NTB sc Han trives i naturen. Her er han på hytta si ved Tjernslivannet på Sollihøgda. Der har han ofte slappet av med kaffekjelen i hånda. Foto: Aage Storløkken / SCANPIX I 2019 giftet han seg med kjæresten sin gjennom mange år, Sissel Berdal Haga. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er Rema 1000, hotellet, kjøpesenteret, Mc Donalds, veksthuset, ... ja og Thonhallen, vi kan jo ikke glemme den. Ordfører Merete Gandrud står på en høyde og ser ut over Flå. Hun viser alt Olav Thon har bygget opp de siste 20 åra.

Her var det kun ei veikro, en bensinstasjon og en matbutikk. Nå kjører ikke folk lenger forbi.

Forretningsmannen og eiendomsutvikleren så nemlig noe de andre ikke så, at trafikken mellom øst og vest kunne være ei gullgruve.

Ordfører i Flå, Merete Gandrud, gliser bredt når hun ser utover Flå i dag. I Bjørneparken er det en statue av Thon. Den går alle forbi når de besøker parken. Ordføreren tviler ikke på hvem som er Flås største velgjører.

– Det er 1100 innbyggere her og kjøpesenteret omsetter for 230 millioner. Det er ikke flåværinger som legger igjen 230 millioner, haha. Ordføreren ler høyt.

– Men er det pent?

– Det er en helt annen sak.

– Han har tjent penger på dere da?

– Ja, men vi har også tjent på han så det er jo greit. Fair play.

Halling med teft

Det er mang en by og tettsted som har fått smake på Olav Thons idéer og gjennomføringskraft.

Olav Thon, 100 år Du trenger javascript for å se video.

Han vokste opp på gården Søre Thon i Ål i Hallingdal sammen med tre eldre søsken. Med pelsdyroppdrett hjemme på gården, solgte han to rødrevskinn for 600 kroner til pelshandlere i Oslo for å få startkapital, og allerede som 18-åring startet han pelsbutikken Volvat Pels på Majorstuen i Oslo.

I 1942 starta hans karriere innen eiendomsutvikling, og for noen år siden kunngjorde den barnløse Thon at han ville gi bort deler av milliardarven til forskning.

Fakta om Thon-gruppen Ekspander/minimer faktaboks Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. Thon-Gruppen eier og forvalter ca. 90 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Thon Eiendom eier og driver ca. 90 kjøpesentre, herunder Amfi kjeden, i Norge og Sverige. De mest kjente kjøpesentrene er Sandvika Storsenter og Nordby Shoppingcenter. Kilde: Olav Thon gruppen

Vil bli rik som Thon

Langs Thonhallen går en gjeng ungdomsskoleelever. De har nettopp spilt kanonball i hallen, runder hjørnet og er på vei til Mc Donalds.

Foto: NRK / Caroline Bækkelund Hauge

Trym Vivelid Nilssen sjekker mobilen. Han liker tall og finner raskt ut at Thon hadde en skatteformue på 2,1 milliarder i 2021.

– Han er en trivelig kar og eier nesten hele Flå, så det er han som har fått ting til å skje her.

Ungdommene kjøper seg en is på Mc Donalds og setter seg på benkene utenfor kjøpesenteret.

Isen fra Mc Donalds fikk vi ikke kjøpt før, forteller ungdommen i Flå. De er enige om at Olav Thon har betydd masse for dem. De legger ofte turen i samla flokk til Mc Donalds. Nå har de steder å være. Viola er takknemlig for alt Olav Thon har gjort i bygda hennes. – Uten alt dette hadde Flå vært et veldig trist sted. Noen henger utenfor kjøpesenteret. Spiser is, og ser på turistene som ikke var her før. I Thonhallen har de gym og fritidsaktiviteter. Også den fikk Olav Thon bygget da han investerte.

Viola Fjeldstad Bråten ser en buss med utenlandske turister som stopper på parkeringsplassen.

– Jeg er veldig takknemlig for alt han har gjort. Hadde det ikke vært for han hadde vi nesten ikke hatt innbyggere, turister eller noen ting her. Da hadde Flå vært et veldig trist sted.

Trym er klar over at Thon har hatt en spesiell forretningsteft, og kunne sjøl tenkt seg å bli rik. Da ville han investert i krypto. Kameraten Ahmed Albadwi er ikke helt enig.

– Ville du eid like mye som Olav Thon?

– Nei! Det hadde vært altfor mye styr!

Hva med den råkjøringa?

I Bjørneparken finnes en statue av en sittende gammel mann med rød lue, der en liten bjørnunge krabber opp på ryggen hans. På en inngravert stålplate står det skrevet «Flås største velgjører».

Det er ikke mer enn en måned siden han kjøpte enda en eiendom i sentrum av Flå.

Foto: NRK / Caroline Bækkelund Hauge

Lensmannen som nå er ansatt i Olav Thon gruppen må svare på hvorfor han ikke ga ham bot den gangen:

– Det er mange som får advarsler, og han fikk en advarsel han og.

– Men har han skjerpa seg?

Geir Vidme ler høyt: – Nei, det veit jeg ikke.

NRK har vært i kontakt med jubilanten. Han takker høflig nei til et intervju.