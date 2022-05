Ødelagte Pride-benker trolig ikke hærverk

De nye regnbuebenkene i Oslo ble trolig ikke utsatt for hærverk likevel. Det opplyser Bymiljøetaten.

Benkene ble ødelagt i løpet av helga, og mange antok at de var ødelagt med vilje.

Men kommunen har undersøkt benkene, og funnet ut at festene på benkene satt for dårlig. Skruene har rett og slett falt ut.

Det kan ha skjedd ved at noen for eksempel har dansa på benkene.

De er nå festa med bedre og lengre skruer, ifølge etaten.

Regnbuebenkene og plassen ble innviet for vel to uker siden i forbindelse med markeringen av at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge.