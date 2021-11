– Kjører du etter fartsgrensen kommer du ikke til å merke noe. Men kjører du over fartsgrensen får du deg en påminnelse, sier leder av veiavdelingen i Halden kommune, Jan-Erik Hansen.

En radar måler farten din, er den for høy faller en lem i veien 5 centimeter ned. Det kommer du til å merke. Løsningen grensekommunen nå tar i bruk heter Actibump.

De rettferdige fartshinderne er en svensk løsning som er i bruk rundt 80 steder i verden. De fleste er i svenske storbyer, men de finnes også i Australia og på Island.

En radar over veien måler hastigheten til bilene som kommer kjørende på Porsnes i Halden. Foto: Actibump

Første kommune som tar det i bruk

Halden tar nå i bruk fartshinderet for å sikre skoleveien til barn og unge. Fra før har Vestland fylkeskommune kjøpt inn løsningen, men Halden er den første kommunen.

Utstyret er i bruk i flere svenske byregioner.

– I Malmö, Stockholm og de større byene i Sverige er det flere av disse, så det er godt testet, sier Hansen.

Det er ikke tilfeldig hvor Halden har valgt å ta i bruk løsningen. Den er plassert på en vei med stor trafikk til og fra en videregående skole, og tungtrafikk til og fra industriområder.

Målinger som er gjort av kommunen viser at 8 av 10 biler kjører for fort i 30-sonen her.

– Dette er en gate vi har fulgt med på i flere år. Det er en videregående skole som skal utbygges her, og det er et område med mye trafikk. Det er en plass med mye næringstrafikk med flere myke trafikanter.

– Interessen har blitt større, dette er helt klart noe som har kommet for å bli. Det er jo også veldig spennende å teste ut ny teknologi.

Hindrer ikke alle: De kalles rettferdige fartshinder fordi de ikke hindrer de som følger fartsgrensen. Foto: Henrik D. Meyer

Alle fartshumper vil ikke erstattes

De nye fartshumpene er dyrere enn de vanlige fartshindrene vi ser i dag. Installasjonen i Halden har kostet en halv million kroner

Troen er at kommunen får et godt nytt verktøy i kassen som kan bidra til å senke farten der det er behov for det.

Skal påminne førere om fartsgrensen. Foto: Henrik D. Meyer

Ulf Ellingsen er teknisk direktør i Halden kommune. Han ønsker å fokusere på sikkerhet.

– Vi har mye trafikk og har et ønske om å regulere trafikken på en slik måte at det blir en økt sikkerhet for de som ferdes her til daglig.

Ellingsen utelukker ikke at løsningen kan bli aktuell flere plasser.

– Det kan selvfølgelig bli aktuelt flere områder, men det har en økonomisk side. Vi får gjøre noen erfaringer fra dette området her før vi gjør nye vurderinger.